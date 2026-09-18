亞運會為何“壓哨”新增虛擬跆拳道？

中評社北京9月18日電／距離第二十屆亞運會開幕不到三個月時，亞奧理事會“極限破例”，批准了一個全新分項——虛擬跆拳道。



據央視新聞報導，6月設項，9月開賽，這個新增項目究竟是什麼來頭？它和傳統跆拳道、和我們熟悉的電子競技，又有什麼本質區別？從奧林匹克電競周到亞運賽場，虛擬跆拳道並非橫空出世。早在2023年6月，它就已亮相在新加坡舉辦的首屆奧林匹克電競周。當時，中國跆拳道奧運冠軍吳靜鈺受邀參賽，最終獲得一枚銅牌。這個項目最直觀的特點，是沒有真人身體對抗。但與傳統電競格鬥遊戲不同，選手必須真踢腿。



比賽時，雙方在虛擬環境中隔空對決。運動員頭戴VR設備，脊椎、大腿和小腿綁上動作追蹤傳感器，自己的踢腿動作實時驅動虛擬化身與對手交鋒。比賽在4米×4米的場地內進行，每局60秒，三局兩勝。勝負判定融合了格鬥遊戲邏輯：目標是清空對手的“生命值”直接KO，或時間結束時生命值更高者勝。更具突破性的是，虛擬跆拳道不劃分性別和體重級別。男女選手同場競技，體重差距懸殊的選手也可以同台比拼。在虛擬空間裡，決定勝負的是速度與精準度，而非體格優勢。



誰在參賽？傳統跆拳道選手“跨界”兼項



從納入亞運會到正式比賽僅有三個多月，備戰時間極其有限。但這一問題，被“兼項”模式巧妙化解。目前公開信息顯示，參賽運動員大多具備跆拳道專業基礎，不少人同時出戰傳統跆拳道和虛擬跆拳道。例如，22歲的韓國選手安向植將同時出戰傳統跆拳道男子58公斤級和虛擬跆拳道；中國香港選手林小慧則兼項女子49公斤以下級搏擊與虛擬跆拳道，她甚至需要在同一天上午打虛擬、下午打真人。



傳統與虛擬互為備戰方式，專業選手的跨界參與，也讓這個新項目的競技水平有了基本保障。



為什麼是“跆拳道大項”，而不是“電競大項”？



一個值得注意的細節是：虛擬跆拳道被歸入跆拳道大項，而非電子競技大項。這背後是亞奧理事會清晰的分類邏輯。虛擬跆拳道從傳統體育出發，將體育項目“數字化”，話語權由國際跆拳道聯合會掌握；而電子競技從數字遊戲出發，將遊戲競技“體育化”，話語權掌握在遊戲廠商手中。兩種路徑，兩種邏輯。虛擬跆拳道屬於“虛擬體育”的新探索，而非“電子競技”的延伸。



一枚金牌背後的象徵意義



從雅加達亞運會的表演項目，到杭州亞運會成為正式比賽項目，電子競技已經逐步進入亞運序列。既然如此，為何還要在2026年“壓哨”新增虛擬跆拳道？答案或許不在於“電競還是體育”的名分之爭，而在於更深層的命題：誰來定義下一代數字競技運動？誰擁有規則制定權、運動員、賽事和商業權益？傳統國際單項體育組織，能否把年輕人帶進自己的數字世界？2026年亞運會的這枚虛擬跆拳道金牌，因此具有特殊的象徵意義。它是一項充滿未來感的實驗，更是傳統體育自我完成數字化的一場公開測試。