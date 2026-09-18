外交部：絕不允許日本軍國主義死灰復燃

中評社北京9月18日電／9月18日，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，包括中國在內的地區各國必須保持高度警惕，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，絕不能讓歷史悲劇再度上演。



有記者問，今年是九一八事變爆發95周年。近期不少日本媒體和學者警告，高市早苗政府的安全政策明顯呈現“回歸戰前”的危險傾向，日本社會正在被“輕視戰爭的氛圍”籠罩，現代日本走在與上世紀30年代相似的道路上，必須及時糾正。中方對此有何評論？



郭嘉昆表示，95年前的今天，日本軍國主義悍然發動侵華戰爭，中國人民奮起反抗，由此揭開了世界反法西斯戰爭東方戰場的序幕。九一八事變是一場被日本政府長期隱瞞的戰爭陰謀。絕大多數日本民眾直到東京審判才得知真相。今年是東京審判開庭80周年，令人擔憂的是，日本對待歷史問題的否認主義傾向不斷滋長蔓延，危險性不言而喻。



時至今日，日本教科書仍在淡化侵略定性，日本右翼勢力甚至利用人工智能技術，系統過濾戰前檔案和東京審判記錄，企圖洗白戰爭罪責，固化錯誤史觀，不僅是歷史認知的嚴重倒退，更是有組織有政治動機的逆流。其實質是企圖進一步蒙蔽日本民眾，為日本擺脫戰後體制約束，推進“再軍事化”掃除障礙。



我們敦促日方正視並深刻反省侵略歷史，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會，包括中國在內的地區各國必須保持高度警惕，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，絕不能讓歷史悲劇再度上演，共同捍衛二戰勝利成果，共同守護和平底線。