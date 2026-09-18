蔣萬安英文遭質疑　迴力鏢打到賴清德

中評社台北9月18日電／台北市長蔣萬安2024年在哈佛大學的演講影片，近日被挖出再度引發討論，有民眾質疑蔣萬安是留美博士，在國際座談用英文回答時，卻說不出“政黨傾向”英文，改用中文。台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安多次出席國際論壇，英文溝通能力如何，市民都看得很清楚。《政客爽》粉專PO出短片指出，蔣萬安遭質疑英文不好，有用同樣標準檢視賴清德、“外交部長”林佳龍嗎？有網友不禁表示，“借用陳幸妤的話，聽他們兩個講英文，真的是會笑到中風”。



中時新聞網報導，《政客爽》粉專今天在臉書表示，綠營狂嗆蔣萬安英文不好，同樣標準檢視賴清德、林佳龍嗎？笑死，青鳥不知道要打蔣萬安什麼了，開始打他英文不好，理由是台北市長英文怎麼能差。okok，那同樣標準，賴清德是“總統”、林佳龍是“外交部長”，但英文講得像台語？



《政客爽》更在留言區表示、“青鳥超嗨在酸蔣萬安英文，小心打到賴清德啊”。網友紛紛表示，“賴清德這時應該很討厭這群鳥，哪壺不開提哪壺”、“醫生的英文爛成這樣也是不簡單～”、“每次打蔣萬安，又又又要打到萊爾”、“既然沈英文不錯，怎麼不派他當‘外交部長′？”、“我在檢討他人的時候都會先小心自己是否也犯過同樣的錯，但是他們總是記不得”、“太好笑，也很可笑，萊爾哈佛畢業，英文可以這樣？”、“借用陳幸妤的話，聽他們兩個講英文，真的是會笑到中風”。



針對蔣萬安的英文遭質疑，台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，要檢驗政治人物的英文能力，也不要遇到賴清德、林佳龍的英文訪談就自動靜音。公開影片都在，不必雙重標準。