快評：民意在變形勢在變　親美反中夢該醒了

中評社快評／正在美國參訪的國民黨“立委”葛如鈞日前發表“中國AI都是假的”、“台美聯手把民主DNA殖入大陸”、“國民黨真正反共”等驚人之語，掀開了藍營內部複雜敏感的路線、權力鬥爭的冰山一角。這樣的發言注定讓民進黨“竊喜”、讓美國人“欣慰”，但完完全全是脫離現實、沉溺幻想，對兩岸關係有百害而無一利。



美國核威脅倡議組織（NTI）和ReThink Media委托YouGov於9月10日到14日面向1000名美國登記選民的民意調查發現，85%受訪者表示，美國應該負責任地管理人工智能風險，並與中國合作降低風險。衹有34%受訪者表示，美國在人工智能發展方面應該將中國視為對手。其中，65歲及以上民眾有46%認為中國是對手，而18－29歲民眾衹有15%持相同觀點。



台“中研院”院士、知名政治學者吳玉山近日在一場論壇上表示，美國總統特朗普重視的是現實利益與力量，不喜歡盟友只用民主黨式的民主、人權等價值語言，台灣若持續只向特朗普強調民主價值，恰恰是特朗普最討厭透的。他說，台灣“外交部”至今仍經常向美方強調台美共享民主等價值，“我就很著急”。



“葛如鈞們”應該認真閱讀上述兩則新聞：前者反映出美國公眾對中國AI、中美AI合作的積極態度，尤其是30歲以下新一代美國人的看法格外值得關注，後者則反映了特朗普現實主義至上的外交風格，已經讓台灣長期以來的“民主話術”踢到鐵板。



民意在變，形勢在變，時代在變。如果一些人還沉浸在“親美反中（共）”的幻夢中，和美國反華政客們一唱一和，借用吳玉山教授的說法，那可真的“很著急”！

