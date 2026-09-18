孫太一：一個非常特朗普式的交易信號

孫太一分析特朗普親自接機意涵及其交易信號 受訪者供圖 中評社華盛頓9月18日電（記者 余東暉）中美關係問題專家孫太一18日對中評社表示，特朗普將為習近平來訪親自接機的消息，是一個非常特朗普式的交易信號－－他顯然希望把此次峰會變成“一攬子交易”的機會。至於台灣和日本擔心台灣議題被納入交易，孫太一認為，特朗普不會在公開場合亮出底牌。更值得關注的未必是特朗普在會談時說了什麼，而是他刻意不說什麼，以及會後雙方的涉台言行。



華府傳出特朗普將於23日親赴安德魯空軍基地接機的消息後，中評社記者專訪了美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授孫太一，請他分析此事的意涵和此次中美峰會的前景。孫太一是波士頓大學政治學博士，海外華人國關學者論壇“海外看世界”執行主編，近年出版有《中美權勢博弈與秦齊困境》、《台海戰爭迷思》、《顛覆即轉機》、《誰在誤判戰爭》、《和圈內人聊美國大選》等著作。



孫太一認為，親自接機非常符合特朗普一貫的外交風格。他尤其重視與普京、習近平等大國領導人建立個人關係，也願意通過高度視覺化的禮遇來表達這種重視。去年在阿拉斯加，他親自在停機坪迎接普京並鋪設紅毯；這一次又準備到安德魯斯聯合基地親自迎接習近平，這在美國總統接待外國領導人的禮賓安排中並不常見。