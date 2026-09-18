陝西發現戰國秦王級墓葬　墓主或為華陽太后

上召窑秦陵出土的玉器。陝西省考古研究院供圖 中評社北京9月18日電／陝西省考古研究院18日公布上召窑秦陵考古成果，這座位於咸陽市渭城區的墓葬，經勘探發掘確認是一處戰國晚期秦王級別的墓葬，墓主可能為戰國晚期秦國華陽太后。



新華社報導，2018年，陝西省考古研究院為配合西安咸陽國際機場三期擴建工程，對項目用地內文保單位“恭陵”開展勘探，確認這是一座帶有獨立陵園的“亞”字形大墓。2022年，考古人員對陵園北部開展了考古發掘，並進行了補充勘探，基本釐清了陵園的整體布局結構。因該陵位於原上召窑村範圍內，故定名為“上召窑秦陵”。



陵園平面近方形，整體呈“回”字形布局，由外兆溝、內兆溝、內園牆、主陵、陪葬墓、祔葬墓、祭祀坑等形制要素組成。帶覆鬥形封土的“亞”字形大墓位於內陵園中部、陵園南北中軸線上，四條斜坡墓道分別位於墓室四邊中部，墓室平面略呈方形。



本次發掘出土器物258件（組），質地包括陶、銅、鐵、鉛、玉等。陶器包括鼎、盒、壺、罐、盆、釜等，部分器物戳印有“咸廣里高”“咸重成未”“咸宜都次”等陶文。銅器多出自祔葬墓，包括鼎、壺等，其中一件銅鼎刻有“宋氏”銘文。



對陪葬墓人骨的碳十四測年顯示，其年代為公元前389年至前208年。陝西省考古研究院館員趙汗青說，綜合墓葬形制、陵園結構及出土器物特徵判斷，上召窑秦陵的年代當為戰國晚期，屬於秦王級別的陵墓。



據瞭解，這一區域此前已發現周陵鎮、嚴家溝、司家莊三座秦陵園，上召窑秦陵是該區域第四座秦陵園。它與司家莊秦陵陵園形制、布局高度相近，年代或大體相當，墓主之間或聯繫緊密。結合史料與戰國秦陵埋葬制度，研究人員推測墓主可能為戰國晚期秦國華陽太后。

