歐洲議會為加拿大總理響起掌聲

中評社北京9月18日電／位於法國斯特拉斯堡的歐洲議會，本周迎來一位特殊的客人——加拿大總理馬克·卡尼。



新華社報導，16日，卡尼出席歐盟委員會主席馮德萊恩的“盟情咨文”演講，成為首位受邀出席這一演講的非歐洲國家領導人。17日，他從台下走到台上，面向歐洲議會議員發表講話。



“我們不是只在順境中才站在一起的盟友”“我們不尋求零和交易”……卡尼的話引發一次次掌聲。演講結束，議員們為他起立鼓掌。



歐洲議會的掌聲，成為卡尼為期三天歐洲之行的高光時刻。與歐盟高層會面、出席馮德萊恩的“盟情咨文”演講、與英國首相伯納姆會晤、在歐洲議會演講……一幕幕場景，成為加拿大和歐洲關係快速升溫的注腳。



加歐關係升溫節奏之快，被美國《華爾街日報》形容為一場“閃婚”。



今年初，加拿大成為首個加入“歐洲安全行動”的非歐洲國家，6月獲得了首份價值1000萬加元的國防合同。不久前，卡尼表示加方尋求與歐盟建立“獨特的盟友關係”，並在訪歐前接受英國《金融時報》專訪時，呼籲歐洲國家早日批准與加拿大的自貿協定，表示與歐洲建立更緊密聯繫將讓雙方經濟在保護主義風險中“更具韌性”，是應對不確定世界的“最佳方案”。



馮德萊恩則在發表“盟情咨文”時說，願同到訪的卡尼就加拿大成為歐盟首個“聯席成員”一事一同努力。在歐盟法律條約中，目前尚無關於“聯席成員”的規定。



“經濟一體化正被武器化，關稅被用作施壓手段，金融機制被用於脅迫目的，供應鏈成了可以被利用的弱點。”卡尼在講話中透露了此次訪歐的背景。



就在15日卡尼啟程訪歐當天，美國針對部分加拿大商品加徵的關稅正式生效。上個月，美加貿易談判破裂，雙方經貿衝突硝煙再起。



鼓掌的歐洲議會議員們對此感同身受。這兩年，在關稅、軍費、主權等一系列問題上，美歐之間齟齬不斷。



西班牙《國家報》寫道：“加拿大與歐盟都切身感受到，自己傳統上最重要的伙伴美國已經不再是過去那個盟友。”



掌聲的背後，是跨大西洋關係走調的聲音。