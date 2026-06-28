張亞中：以茶為橋同心兩岸　訪湖北咸寧有感

“一帶一路海峽兩岸（湖北）茶文化交流活動”十八日在湖北咸寧舉行。 中評社香港9月19日電／孫文學校總校長張亞中十八日出席在湖北咸寧舉辦的“一帶一路海峽兩岸（湖北）茶文化交流活動”，以“以茶為橋、同心兩岸”為題致詞。張亞中表示，湖北咸寧素有“茶葉之鄉”的美譽，能夠在桂花盛開，又是中秋佳節的時節來到這片孕育萬里茶道傳奇的土地上，感受到空氣中仍然飄散著千年的茶香與桂花香，真是讓人心曠神怡，更讓人深深感受到中華民族文化血脈的跳動。



張亞中表示，他在台灣致力於弘揚中華文化，最近更撰寫了一本《原來，這就是中國禪》的新著（正在出版中），其中，特別提到了中國的茶道。茶，是上天賜予中華民族的瑰寶。在中國文化中，茶不僅是一種飲品，更是一種內省的修行、一種和合的哲學。古人“以茶可行道，以茶可雅志”，茶道中所蘊含的“和、敬、清、寂”，正是中華文化愛好和平、追求和諧的核心精神。千百年來，無論是文人墨客的琴棋書畫詩酒茶，還是尋常百姓家的柴米油鹽醬醋茶，茶早已融入了中國人的骨髓，成為我們共同的文化符碼與精神家園。



張亞中說，談到茶的歷史，我們絕對不能不提咸寧。咸寧茶“始於漢晉，興於唐宋，盛於明清”，這裡的赤壁羊樓洞，更是名揚中外的“萬里茶道源頭”之一。當年那一塊塊堅實的青磚茶，承載著中國人的智慧與汗水，橫跨歐亞大陸，走向世界，寫下了國際貿易史上的輝煌篇章。而今天的咸寧，不僅成功傳承了這份珍貴的文化遺產，更將傳統工藝與現代科技完美結合，讓赤壁青磚茶在“一帶一路”的新時代里重放異彩。咸寧在茶產業與茶文化上所取得的卓越成就，不僅是湖北的驕傲，更是全體中國人的驕傲！



張亞中表示，茶與所有中國人早已連結成一體，海峽對岸的台灣，同樣是一片茶香四溢的寶島。從清代時期茶苗跨越海峽兩岸傳入台灣開始，茶便在台灣落地生根。



無論是香氣高雅的阿里山高山茶、甘醇濃郁的凍頂烏龍，還是歷史悠久的東方美人，台灣茶不僅承襲了閩粵製茶的精湛工藝，更在台灣這片土地上，孕育出精緻、人文且充滿溫情的現代茶藝文化。茶，同樣是台灣人民生活與精神中不可分割的一部分。



海峽兩岸，同根同源；兩岸茶香，一脈相承。台灣的烏龍茶與咸寧的青磚茶，雖然風貌各異，但它們吸吮的是同一片中華大地的養分，傳承的是同一個祖先留下來的智慧。



張亞中表示，他一直堅信，茶文化是兩岸人民心靈契合最好的“黏結劑”。一杯清茶，最能消解隔閡；一席茶敘，最能拉近距離。透過兩岸茶文化的深入交流，我們不僅是在品味茶湯的甘甜，更是在找回那份血濃於水的文化認同。當兩岸同胞圍坐在一起，溫杯、置茶、沖泡、奉茶，在裊裊茶香中，我們喝下的是共同的歷史記憶，體悟的是共同的文化尊嚴。



兩岸關係的和平發展，需要制度的建構，更需要情感與文化的交融。在這個充滿機遇與挑戰的時代，讓我們以茶做為心靈與生活的媒介，搭建起兩岸民間交流的堅實橋樑。讓咸寧的青磚茶與台灣的寶島茶交相輝映，成為連結兩岸同胞情感的強大紐帶。



張亞中最後表示，只要兩岸持續深化兩岸茶文化與其它中華文化的交流，以文化促認同，以認同促和合，兩岸人民就一定能共創和合發展的美好未來，期望大家共同為弘揚中華文化、推進兩岸人民共同認同而努力。