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直擊東部戰區空軍轟炸機暗夜出擊
http://www.CRNTT.com   2026-09-19 07:17:35
　　中評社北京9月19日電／據東部戰區：夜幕沉沉，戰鷹列陣，引擎轟鳴。近日，東部戰區空軍某部開展高強度下半夜飛行訓練，在暗夜長空錘煉勝戰硬功。
 


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