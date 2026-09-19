特朗普再稱對伊朗戰爭將很快結束

（來源：央視網資料圖） 中評社北京9月19日電／央視新聞客戶端消息，當地時間9月18日，美國總統特朗普談及伊朗時，稱“戰爭很快就會結束”。



特朗普重申，伊朗不會擁有核武器。他同時表示，一旦與伊朗的戰爭結束，汽油價格將回落至此前水平，甚至更低。



同時，特朗普表示，美國正在與也門胡塞武裝接觸。