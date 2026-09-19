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中國海軍某支隊開展海上多科目訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-19 07:34:31
圖為小艇出擊。
　　中評社北京9月19日電／中國軍網報導，初秋，中國海軍某支隊開展海上多科目訓練。

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