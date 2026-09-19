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特朗普簽署針對俄羅斯和伊朗新制裁法案
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2026-09-19 10:10:05
美國白宮（新華社資料圖片）
中評社北京9月19日電／美國白宮當地時間18日發布聲明表示，美國總統特朗普當日簽署了《2026年林賽·格雷厄姆制裁俄羅斯和伊朗法案》。
據央視新聞報導，該法案授權並擴大了針對俄羅斯的法定制裁、關稅及禁令，並延長了現行針對伊朗的制裁措施。
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