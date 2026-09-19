特朗普：美國將獲得格陵蘭島永久安全控制權

格陵蘭島民眾5月21日舉行示威，反對美國干預當地事務。（圖片來源：法新社） 中評社北京9月19日電／當地時間9月18日，美國總統特朗普在社交媒體上發文稱，美國已與丹麥及其自治領地格陵蘭島達成一項協議，將獲得對格陵蘭島安全及所有其他相關事務的“永久控制權”，美方無需為此支付費用。



據央視新聞報導，特朗普稱，這是一份無限期協議，確保美國永遠擁有在格陵蘭島採取必要行動、保障格陵蘭島及美國自身安全的完整權力。未經美方書面許可，美方敵對勢力不得在格陵蘭島設立軍事基地、保持軍事存在或進行敏感投資。



特朗普還稱，美方將在格陵蘭島合適區域建立大規模軍事存在，並同當地民眾合作開展相關開發建設。



當地時間9月18日，丹麥政府發布聲明表示，格陵蘭島、丹麥和美國預計將在未來一周簽署一項協議，以加強北極及北大西洋地區的安全。三方預計將在下周聯合國大會期間簽署該協議。協議簽署後，還需要經過必要的議會程序才能正式生效。



格陵蘭島自治政府總理延斯－弗雷德里克·尼爾森表示：“協議承認格陵蘭島的利益以及我們在國際合作中的地位。”



丹麥首相弗雷澤里克森表示：“這項協議將加強我們在北極和北大西洋地區的共同安全，因此也有利於北約和歐洲。同時，這項協議承認丹麥王國的主權和領土完整，以及格陵蘭島人民的自決權。”