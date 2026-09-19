流失美國文物藝術品　何以多批次返還

9月17日，中方工作人員在美國紐約準備裝箱返還的文物。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月19日電／這兩天，有關“國寶”回家的話題引發了很多人的關注——美國分兩批次向中方返還了64件（套）文物藝術品和古生物化石。這批回家的國寶有怎樣重要價值？中美兩國在文物返還方面的這一重要成果，該如何看待？這條追索之路，我們又該如何繼續往前走？



64件文物歸來：既有本體價值 更有合作價值



據央視新聞報導，我們應該如何看待這批返還中國的文物的價值？



中國國際私法研究會副會長、中國政法大學教授霍政欣認為，此次美國返還的兩批次60多件文物藝術品和古生物化石，它的價值可以從兩個方面來體現。



一個是文物本體的價值。這次返還的文物包括古生物化石、陶俑，還有大家比較關注的天龍山石窟中的一尊菩薩造像。這些文物本體各自有獨特的文化、歷史、科學價值。特別像天龍山菩薩造像，本身包含的藝術價值、歷史價值、文化價值、宗教價值都是很高的。



除了文物本體以外，這次文物返還，還體現了中美兩個大國只要合作攜手，就可以辦成很多大事、好事。像這次文物返還，就是造福兩國，同時也惠及世界，是一件非常好的事情。



天龍山佛身歸來 為後續追索佛首提供核心證據



天龍山第17窟的菩薩身軀，吸引了很多人的目光。雖然在圖片上它是有佛首的，但是原始的佛首至今下落不明。如何看待這次身軀的回歸，對於繼續追索是不是一個有利的條件？



霍政欣表示，這次回歸的天龍山佛像，它的真身只是佛身，佛首目前仍下落不明。這次佛身回歸，意義非常大。



首先，它讓國際社會又一次重溫了100多年前，山西天龍山石窟文化遺產所遭受的毀滅性破壞，讓如此珍貴的佛像身首異處。這會引起國際社會對於天龍山流失文物的再一次關注。



此外，從證據和法律角度來看，佛身的回歸意義重大。表明這一批流失自山西天龍山的佛像，它的流失毫無疑問是非法的，同時它的返還也是世界的共識、各國執法合作的結果。這為今後如果出現了佛首，我們就能夠提起更好的、更充分的追索請求。