日本經濟陷“兩頭堵”困局　加息料效果有限

日本央行18日結束貨幣政策會議決定將政策利率從當前的約1.0%上調至約1.25%。（新華社資料圖片） 中評社北京9月19日電／日本央行18日結束貨幣政策會議，決定將政策利率從當前的約1.0%上調至約1.25%，這是日本央行繼今年6月加息後時隔3個月再次加息，政策利率升至1995年以來最高水平。有專家預期，日本央行此輪加息短期效果十分有限。



據央視新聞報導，那麼，日本央行為何加息？預計效果如何？日本經濟目前面臨哪些困境？



日本總務省18日公布的數據顯示，8月剔除生鮮食品的消費者價格指數（CPI）同比上漲1.7%，略低於7月1.8%的增幅，但仍接近日本央行設定的2%通脹目標。



日生基礎研究所經濟學家齋藤太郎指出，隨著公用事業補貼效應減弱，剔除生鮮食品的CPI漲幅可能在10月突破2%，並在2027年3月財年結束前達到3%。這意味著日本通脹水平中期仍面臨上行壓力。



此外，隨著歐洲央行、美聯儲的加息，日本央行若繼續按兵不動，美日利差將進一步擴大，進而導致日元貶值壓力加劇。



日本央行此輪加息預計效果如何？美日利差仍較大 加息效果十分有限



中國社科院日本研究所經濟研究室助理研究員周旭海認為，日本央行此輪加息預計短期效果十分有限，利率決議公布後，日元不升反跌，市場普遍認為25個基點的加息已被充分定價。即便日本央行加息至1.25%，它仍遠低於美聯儲3.75%至4%的利率區間。



市場普遍預計，美聯儲在今年內還有一次25個基點的加息。而日本下輪加息可能要到2027年3月，這意味著日本央行的貨幣緊縮節奏遠跟不上美聯儲，日元中期內仍面臨貶值壓力。從對日本國內經濟的影響來看，加息還將推高企業貸款利率和浮動房貸利率，加重企業和家庭負擔，抑制日本本就疲弱的消費和投資。



日本經濟目前面臨哪些困境？高市政府擴軍促經濟 日本經濟“兩頭堵”



日本經濟學者植草一秀表示，日本經濟不能以擴大防衛費、扶持防衛產業為振興經濟的手段，這種軍事擴張路線難以帶來真正的繁榮與穩定。



植草一秀認為，日本經濟長期停滯確實是事實。但是為了振興經濟而擴大防衛費，我認為這是愚蠢至極的做法，甚至可以說這是近乎瘋狂的行為。如果要實現日本的和平與穩定，基礎應當是與周邊國家建立友好關係，而不是軍事擴張。



周旭海分析，當前日本經濟正陷入典型的“兩頭堵”困局。一方面，日本通脹持續高企，消費增長停滯。另一方面，日本經濟增長乏力。高市內閣的經濟政策更是進一步加劇了日本的經濟困局。一邊是政府推行大規模財政擴張和減稅，一邊是日本央行被迫收緊貨幣政策，財政和貨幣政策方向存在難以協調的矛盾。



多個口徑顯示的日本政府債務率超過200%，中小企業破產潮加劇，加之日本人口老齡化、勞動力短缺、產業空心化等結構性問題持續加深，日本經濟正面臨無增長通脹的滯脹風險。