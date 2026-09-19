中美峰會前 美各方勢力向特朗普施加影響

美中博弈，美國國內利益集團也在博弈 中評社華盛頓9月18日電（記者 余東暉）中美博弈之時，美國國內的利益集團也在博弈。中美華府峰會之前，美國各方勢力和利益集團紛紛向特朗普施加影響力，提出他們的訴求，希望特朗普在與中方打交道時能保證他們的利益。



美國有選擇性地開放中國企業來美投資，預期會成為中美峰會的議題之一。特朗普日前表示：“如果中國想來這裡建廠生產汽車，我不會反對。”此言引發美國汽車產業利益集團的擔憂。



代表美國汽車6個行業協會的團體17日聯名致函特朗普，敦促“繼續推行相關政策，堅決阻止中國汽車製造商在美國銷售、進口或生產汽車”。信中寫道：“汽車行業是我們先進製造業和國防基礎的基石，擁有在國家緊急情況下做出響應的能力和勞動力。一旦這個基礎被掏空，就不可能在一夜之間重建。”



人工智能安全問題最近興起成為美國國內熱議話題，預期也會成為中美峰會的熱點議題。CNN18日獨家透露：今年春天，美軍使用人工智能生成虛假情報，聲稱一艘在中東的中國船只正在運輸核武器計劃的部件。美軍根據這個情報，正要對中國船隻採取行動。復檢情報才發現，這是分析師使用AI生成錯誤信息，美軍及時剎車，險些釀成大禍。