也門戰事升級　加劇兩大戰略海峽鎖喉風險

9月11日，在也門首都薩那，人們參加遊行集會支持胡塞武裝占領穆哈港等地區。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月19日電／近期，也門胡塞武裝與支持也門政府軍的沙特阿拉伯之間衝突持續升級。胡塞武裝攻占紅海沿岸多處戰略要地，爭奪曼德海峽的控制權，試圖對沙特進行海上封鎖；沙特則加強對胡塞武裝的空襲，同時對外尋求援助。



據央視新聞報導，有分析認為，胡塞武裝此輪行動的時機和力度，與伊朗戰事持續外溢密切相關。



曼德海峽成地緣爭奪焦點 沙特加強對胡塞武裝空襲



當地時間9月18日，美國總統特朗普表示，對伊朗的戰爭將很快結束。他還表示，美方正在與胡塞武裝接觸。



近期，也門胡塞武裝與支持也門政府軍的沙特之間衝突持續升級。也門胡塞武裝發言人葉海亞•薩雷亞18日發表聲明稱，過去24個小時，沙特阿拉伯戰機對也門塔伊茲省發動了26次空襲。而本周，沙特戰機對也門發動了300次空襲。沙特方面尚未就胡塞武裝的說法作出回應。



也門政府軍官員17日稱，也門南部拉赫季省卡赫布卜山區及周邊高地持續發生激烈戰鬥。胡塞武裝在控制了也門紅海沿岸的大片土地後，又出動作戰部隊，試圖奪取紅海附近的戰略要地卡赫布卜山脈。



卡赫布卜山脈位於曼德海峽東北方向，是連接紅海沿岸與內陸交通線的重要制高點。胡塞武裝官員同一天稱，與政府軍在曼德海峽附近的戰事仍處於膠著狀態。



此外，沙特阿拉伯也在發動空襲，為也門政府軍提供支援。胡塞武裝發言人17日表示，沙特對也門塔伊茲省和哈傑省發動數十次空襲，造成平民死傷。沙特民防總局同一天發表聲明稱，當天在沙特西部城市塔伊夫攔截胡塞武裝發射的一架無人機，碎片墜落導致建築和車輛受損。



美國國務院17日稱，已批准一項向沙特阿拉伯出售48架F－35戰鬥機及相關設備的潛在對外軍售，預計總金額高達243億美元。F－35戰鬥機是世界上最先進的隱形多功能噴氣式戰鬥機之一，美國只向長期軍事盟友出售該型戰機。