八藍委華府助選造勢：“太陽”多更要團結

八藍委訪美團在大華府地區助選造勢 中評社記者 余東暉攝 羅智強致辭 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓9月18日電（記者 餘東暉）正在美國訪問的八人中國國民黨“立委”團18日晚間面向大華府地區僑界展開助選造勢活動，他們一再呼籲：國民黨的“太陽”很多，但最重要的是團結。



徐巧芯、羅智強、洪孟楷、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、陳菁徽、葛如鈞即將結束在華府的3天訪問行程，18日晚間來到馬裡蘭州蓋特斯堡，與200多位挺藍僑胞舉行座談會。座談會開始之前，全場揮動旗幟，高喊國民黨“重返執政”等口號，為即將到來的2026年“九合一”選舉和2028年大選，自我加油打氣。



八位“立委”逐一致辭，他們一致呼籲：要先打贏2026年地方選舉，2028年重返執政，最重要的是團結，團結，再團結。



羅智強說：“2028國民黨一定贏，因為我們大團結。2026、2028我們要贏，衹有一個方程式，就是大團結。拜托大家做好一件事，團結、團結、再團結。”



“我不管你心目中的太陽是誰，最重要的是什麼？重要的是團結，最終是要贏，誰出來不贏都是假的。”羅智強說道。他稱，國民黨新生代“立委”是最團結的一群。此次訪美全程自費，行程全是自己安排，不通過台當局的外事部門。



羅智強還稱：“2028藍白一定團結，因為我常常跟黃國昌秉燭夜談。不管我們吵再多次架，有再多分歧，最後一定是共同講一句話：2028賴清德下台，民進黨下台，重返執政。”