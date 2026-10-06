中評論壇：五年規劃與香港未來

以“五年規劃與香港未來”為主題的思想者論壇在中評社香港總部舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月6日電（記者 盧哲）以“五年規劃與香港未來”為主題的思想者論壇近日在中評社香港總部舉行。本次論壇由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦，邀請香港特首政策組副組長王春新，香港城市大學博士生導師朱國斌，香港立法會議員洪錦鉉，香港前民政事務局局長何志平，絲路智穀、海南大學一帶一路研究院院長梁海明，浸會大學地理系講座教授及社科院副院長楊春，香港選委會委員、敢愛科技公司創始人陳曉鋒與會。論壇由中國評論通訊社行政總裁兼常務副社長王平主持，與會專家學者共同圍繞香港制定首個“五年規劃”及未來機遇與挑戰等議題展開探討。



香港特首政策組副組長王春新認為，五年規劃對香港發展與產業變革影響深遠。香港未來發展要從三大優勢出發，並再造兩個優勢。發揮三大優勢方面，一是金融優勢。二是高度開放和國際化優勢。三是專業服務優勢，包括打造國際法律及爭議解決中心，發揮知識產權、會計、工程技術等專業。



再造兩個優勢即補兩個短板。一是建設國際創科中心。規劃提出構建三大科創園區——河套、科學園、數碼港，五大研發機構，推動新型工業化、新興與未來產業、人工智能，建設醫療創新體系，加強國際合作。王春新說，香港創科是短板，但最有潛力突破者有二：計算產業／智能算力與生命健康產業。



二是加快北都建設、優化空間布局。重點“兩城三園”：大學城、新田科技城；河套香港園區、沙嶺數據園、洪水橋產業園。王春新還提到，深化大灣區合作。以科創合作為首，配合生產基地落地和產業化；推進基建硬聯通、規則機制軟聯通、民心相通；用好前海、南沙、河套、橫琴及澳門四個合作平台。王春新強調，五年規劃將從這些方面推進，對香港未來發展和產業變革影響很大。



香港選委會委員、敢愛科技公司創始人陳曉鋒聚焦創新科技領域。陳曉鋒表示，市場經濟條件下實施香港五年規劃有三大機遇、三大挑戰。機遇一，勢在灣區：2026年全球百強科技集群排名，深圳—香港—廣州集群蟬聯全球首位。第二，地在北都：900公頃熟地是約束性指標，加上新田、洪水橋／廈村、打鼓嶺三個大學城，“科研無地”的瓶頸正在打開。第三，網在算力：規劃提出大灣區算力互聯互通、共建超大規模智算集群和6G合作，香港可以直接接入國家級算力底座。



三大挑戰：一是耐心資本不足——中試轉化是“死亡之穀”，引導基金的杠杆設計方向正確，關鍵在執行速度，以及敢不敢投早、投小。二是人才結構缺口——高端科研人才和工程師仍然短缺，三個大學城和“國際高端人才集聚高地”的定位要加快兌現。三是規則瓶頸——數據、物資、資金的跨境流動尚未完全打通，這是創科最大的制度成本。



對此，陳曉鋒建議，在河套率先試點跨境數據流動“白名單”；把低空經濟做成大灣區“規則銜接”的樣板工程；用好規劃提出的“企研共建”平台，讓中小企真正參與未來產業——量子科技、具身智能這些賽道，不能只是大學和大企業的遊戲。



香港城市大學法律學院教授、博士生導師朱國斌從學術理論與宏觀角度分析。他認為，香港五年規劃重要性體現在四方面：第一，從“積極不干預”走向“有為政府、有效市場”更好結合，是經濟治理範式轉移，由“小政府、大市場”轉向現代治理模式。第二，從周期性施政走向中長期戰略規劃，改變過去施政報告年度性、周期性、碎片化問題；規劃最後一章提出“五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報”，形成監督落實機制。第三，從被動適應走向主動對接國家發展大局，過去叫“融入”，現在是“融入和服務”，香港不再只是受益者，更要成為貢獻者、推動者。第四，從經濟城市走向經濟與社會全面發展，涵蓋金融、航運、貿易、科創、北都、大灣區、民生、教育、醫療等，有助解決深層次矛盾。



他歸納規劃六大突破：一是行政主導體制強化具體化，行政長官和政府履行“當家人”職責，行政機關發揮決策主導、資源主導、組織推動、公共優先作用，並可考核；二是全面對接國家規劃，不是簡單跟隨，而是主動對接、深度融合；三是“四中心一高地”戰略聚焦，有所為有所不為；四是北都成為空間格局重塑主引擎，形成“南金融、北創科”，未來容納約三分之一人口；五是民生福祉系統性提升，指標可量化、可考核、可追蹤；六是統籌發展與安全，提出“安全港就是發展港”。他認為，安全是發展前提，發展是安全保障，香港需在治理理念上達成共識。