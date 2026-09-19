安全協議落地　美國與格陵蘭爭議進入新階段

2月7日拍攝的丹麥自治領地格陵蘭島首府努克景色。（新華社資料圖片） 中評社北京9月19日電／當地時間9月18日，美國總統特朗普宣布，美國已與丹麥及其自治領地格陵蘭島達成一項協議，“賦予美國對格陵蘭島安全及其他需求的永久控制權”。



據央視新聞報導，從今年年初提出要“獲得”格陵蘭島，到如今通過談判形成新的長期安全安排，美國的目標和實現方式發生了怎樣的變化？新協議究竟增加了哪些權限？這場一度嚴重衝擊美歐關係的爭議，又是否已經接近結束？



早在2019年第一任期內，特朗普就曾提出由美國購買格陵蘭島，但遭到丹麥和格陵蘭島方面的拒絕。重返白宮後，特朗普很快再次把格陵蘭問題推上美國外交和安全議程。



今年1月，特朗普多次表示，美國出於國家安全需要必須獲得格陵蘭島，並一度拒絕排除通過經濟甚至軍事手段達到該目標。他認為，隨著北極地區戰略重要性的上升，格陵蘭島對於美國的本土防禦、導彈預警以及北極安全的意義也在增加。



丹麥和格陵蘭島方面則強調，格陵蘭島的未來必須由當地居民決定。丹麥政府表示，加強美國在格陵蘭島的軍事存在可以討論，但主權問題不屬談判內容。雙方圍繞格陵蘭問題的分歧隨後迅速擴大，並一度波及美國與歐洲盟友的關係。



轉折出現在今年1月下旬。特朗普在與北約秘書長呂特會談後宣布，雙方形成了有關格陵蘭島和北極地區的“未來協議框架”。他隨後表示，美國將獲得對格陵蘭島的“全面進入權”，同時撤回此前針對部分歐洲國家的關稅威脅。丹麥方面則再次強調，安全合作可以擴大，但格陵蘭島的主權並未進入談判。



此後數月，美國、丹麥和格陵蘭島繼續圍繞具體安排進行磋商。5月，格陵蘭島自治政府曾表示，與美國的談判已取得進展，但同時再次強調格陵蘭島“不出售”。進入9月，雙方磋商繼續推進。9月18日，特朗普宣布協議達成。



新協議給了美國什麼？



按照特朗普9月18日公布的說法，新協議將使美國長期擁有在格陵蘭島採取安全行動的能力。