董建華喪禮今設靈　政商名流到場致祭

李家超到場致祭。（中評社 錢璐攝） 中評社香港9月19日電（記者 錢璐 趙羿銘）全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，於本月8日離世，享年89歲。喪禮將採用“國葬”規格，儀式於北角香港殯儀館福海堂進行，19日下午3時設靈，一眾政商界名人及港府高官到場致祭。



下午1時左右，香港殯儀館門外已擺滿花牌。董建的親友、多名政商界人士、各大機構院校，都有送上花牌，包括郭鶴年、信和集團董事長黃志祥、鷹君主席羅嘉瑞、瑞安集團董事長羅康瑞、全國政協常委何超瓊、行會前成員的李國寶、行會前召集人陳智思、立法會前主席范徐麗泰、基本法委員會前副主任譚慧珠等。董建華母校利物浦大學也有送上花牌。



下午3時左右，中聯辦主任周霽、行會成員李國章、前行會成員李國寶、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、前民政事務局長何志平等先後到場，隨後行政長官李家超也到場致祭。



香港政府由18日起至20日一連三天，在全港三處設弔唁處供公眾悼念，分別設於銅鑼灣摩頓台活動中心、啟德社區會堂及荃灣西樓角花園多用途活動室，今日開放時間為上午9時至晚上9時，周日開放時間為上午9時至中午12時。



中央成立治喪委員會，主任為中共中央政治局委員、中央組織部部長、全國政協第一副主席石泰峰。委員會四位副主任包括另一全國政協副主席兼秘書長王東峰；中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍；另一全國政協副主席、前特首梁振英；及現任特首李家超。

