香港市民眼泛淚光　感謝董建華一生為港

大批市民到弔唁處緬懷董建華。（大公報） 中評社香港9月19日電／董建華先生治喪委員會今日下午3時在香港殯儀館福海堂設靈，明日上午9時舉行公祭大殮，11時辭靈出殯。市民昨日絡繹不絕前往悼念，表達對董建華先生深切懷緬之情，有市民期間不禁哽咽。



據《大公報》報導，民政事務總署昨日起在銅鑼灣、啟德及荃灣分別設置公眾弔唁處，一連三日開放。



摩頓台活動中心弔唁處正中央，擺放著董建華的照片。照片前，四本弔唁冊一字排開，冊頁裡寫滿市民的祝福與寄語——“一路好走”、“永遠懷念”……字字樸素，卻滿含深情。



有市民寫下“董先生高瞻遠矚”，也有人寫道“在任期間把香港治理得非常好”，讀來令人動容。中心出口前，陳設了一行桌子，供市民獻上一束束鮮花，寄託心意。



家住柴灣的潘先生是第一個到達該中心的市民。他形容董建華非常友善、慈祥，惜在任期間遇上“沙士”，加上當時香港國安法未立法下反對派猖獗，施政存在很大難度。



已退休的梁女士認為，董建華作為行政長官，對市民、對國家、對香港社會都抱持一片真心。即使卸任之後，董建華亦成立團結香港基金，為社會帶來很大貢獻，“不論為人、品格還是理念，都令人敬佩。”



她說，自己在弔唁冊上寫下“永遠懷念你”時不禁哽咽，指即使未曾親身見過董建華，但由無從政經驗到成為香港第一任行政長官，這份勇氣與擔當相當難得。她說：“當年落實‘一國兩制’屬於前無古人的嘗試，整個社會都缺乏經驗，董建華勇於面對困難，是一位非常值得尊敬的特首。”



阮女士表示，其丈夫過去曾在董建華旗下船務公司任職多年，夫婦二人與舊同事均對董建華滿懷敬重。她認為董建華很仁慈，具備香港人不屈不撓、堅毅、身體力行、盡責辦事的精神。她更憶述金融風暴及“沙士”期間，董建華與太太竭盡心力，團結香港市民共渡難關。



第一個到達啟德社區會堂弔唁處的陳先生感嘆，當年不少港人對董建華並不完全理解，“如今回頭再看，才懂他的良苦用心，那些政策落地後，實實在在造福了市民。我們生於斯、長於斯，誰又不希望香港好呢？”