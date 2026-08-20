社評：兩岸關係新階段　雙向議統理性對話

第六屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”在新疆烏魯木齊舉行（中評社資料照） 中評社香港9月21日電／近一個月來，兩岸關係輿論場出現了一個值得關注的新現象：兩岸專家學者、普通民眾、網絡名嘴開始就統一後制度安排展開熱烈討論，同時期舉行的一些座談研討活動，也就和平統一的路徑、底線、制度設計等話題提出建議。這是形勢使然，也是民心所向。



值得注意的是，近期兩岸輿論出現的“議統”浪潮，突破了長期存在的單向性問題，即大陸單方面推動兩岸統一的討論，開始出現雙向互動、自下而上的新趨勢，雖然過程中有分歧、有爭辯，但也有共識、有方向，站在大的歷史角度看，這標誌著兩岸關係進入雙向議統的新階段。



第一，共議統一是大陸對台長期政策追求，也是對台灣同胞尊重與善意的體現。早在1998年10月，時任海協會長汪道涵在上海會見辜振甫時，提出了著名對台論述：“世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，目前尚未統一，雙方應共同努力，在一個中國的原則下，平等協商，共議統一。一個國家的主權和領土是不可分割的，台灣的政治地位應該在一個中國的前提下進行討論”。這段話，後來被輿論稱為“86字箴言”，如今兩岸輿論“議統”浪潮，正是當年汪老“平等協商、共議統一”的實踐。



第二，畫出最大同心圓、尋求最大公約數、凝聚最廣泛共識，是現階段兩岸各界共議統一所秉持的基本原則。觀察一個月來的討論過程，議統氛圍整體上是開放、積極、建設性的，也折射出兩岸在不同歷史背景、社會制度、教育脈絡之下，存在的觀念分歧與認知差異。目前尚處於意見收集和討論階段，只要“釘住”國家主權、安全、發展利益這個“圓心”，有關統一後台灣制度安排的討論，就可以盡可能廣泛、開放、包容，匯總不同意見、吸納各類訴求，相信兩岸中國人有足夠智慧找到解方。



第三，通過共議統一，兩岸各界要加強深化雙向理解，共同把握好“底線和上線，權利與責任，紅利與風險”三對關係。制度的生命在於實施，制度的優越系於效能，制度的威望源於公正。討論統一後的制度安排，絕非“空想空談”，而是務必要置於兩岸關係發展歷程、外部形勢演變邏輯、港澳回歸以來治理實踐等現實環境之中，共同探索最有利於中華民族、最有利於兩岸同胞、最有利於區域和平穩定的制度設計，兩岸各界討論越深入、越能加深彼此對核心關切的理解。

