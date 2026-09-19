鄭麗文：送船給菲律賓“是在我們傷口上撒鹽”

中評社台北9月19日電／針對民進黨政府有意致贈除役海巡艦“金門艦”給菲律賓一事，中國國民黨主席鄭麗文18日於屏東小琉球表示，她回憶2013年“廣大興事件”時，自己擔任“行政院”發言人，當時曾代表“行政院”及“外交部”表達“一定要硬起來”，不能讓台灣漁民受到欺侮。鄭麗文質疑，如今政府卻將海巡艦送給菲律賓，“不是跟菲律賓很好！是我們的漁民受盡委屈、沒有政府撐腰、保護，只好自己退讓！”更直言，“你現在送這條船，是在我們的傷口上面撒鹽！”



鄭麗文表示，十三年前發生廣大興事件時，她對當時的情況“印象其實是非常深刻”，“群情激憤哪！大家非常忿慨，閣非常的艱苦。”她當時代表“行政院”及“外交部”表達，“一定要硬起來！絕對袂使予咱的漁民被人家欺侮過去！”



鄭麗文指出，政黨輪替至今已經十年，“足儕人都在講”，民進黨的說法是現在與菲律賓關係改善，海上漁船作業也已經沒有紛爭，因此送船給菲律賓，是要讓菲律賓去跟“阿共仔”輸贏嗎？但她質疑，“但是，事實上真的是這樣嗎？伊敢有真正來問咱小琉球的漁民？”她認為，台灣漁民在海上作業並非如此，而是“因為政黨輪替之後，我們的政府就沒有在幫漁民撐腰了。”



鄭麗文說，不管往北與日本比較有爭議的海域，或往南遇到菲律賓的海域，“都是我們的漁民自己退後的。”她表示，因為漁民知道“在外面捕魚的時候，政府不知道在哪裡”，所以只能自己退讓；“退讓的結果，就是民進黨現在所宣稱的說：‘啊，我們現在跟菲律賓很好啦！’”



“不是跟菲律賓很好！是我們的漁民受盡委屈、沒有政府撐腰、保護，只好自己退讓！”鄭麗文表示，“你現在送這條船，是在我們的傷口上面撒鹽！是不知民間疾苦！是完全忘記我們漁民所受的委屈！”



鄭麗文質疑，台灣可以送的東西很多，“一定要送這個？”她強調，“我們現在不是說要這樣斤斤計較，也不是說我們小氣啦！”如果要與菲律賓交朋友，“會當送的物件真儕”，為什麼一定要送這艘船，“讓我們漁民情何以堪啊！”

