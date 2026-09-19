李洋亞運遭擋梁文傑扯鄭麗文　藍營批刻意扭曲

中評社台北9月19日電／針對梁文傑藉李洋亞運升旗事件嘲諷國民黨主席鄭麗文，國民黨文傳會主委陳以信今天痛批，馬政府時期政府體育首長可以順利參與奧運活動，為什麼到了“賴政府”李洋卻差點被擋在門外？民進黨應檢討“新兩國論”升高兩岸對立、進一步壓縮“台灣國”際參與空間，而不是出問題就甩鍋國民黨。



陳以信指出，鄭麗文主席明明講的是“一中政策”，梁文傑卻硬是偷換成“一中原則”。堂堂陸委會副主委，是分不清楚兩者差別，還是明知不同卻刻意扭曲？陳以信指出，馬英九政府時期，“體委會主委”戴遐齡2008年赴北京參與奧運相關事務，2012年倫敦奧運更直接出席選手村中華代表團升旗典禮。同樣是政府體育首長，馬政府做得到，為什麼“賴政府”李洋卻差點被擋在門外？



陳以信反批，梁文傑不敢面對的，是“賴政府”兩岸政策所造成的後果。他質疑，賴清德的“新兩國論”不斷升高兩岸對立，已讓台灣的國際參與面臨更多阻力！今天“台灣國”際空間受到限制，執政黨首先應檢討自己的兩岸政策，梁文傑怎麼還好意思把責任甩給國民黨？



陳以信表示，卓榮泰日前赴日行程已引發台日互信爭議，如今梁文傑又以挑釁言詞處理敏感的國際體育事件。民進黨的部長為什麼在國際場合一再碰到阻力？馬政府做得到，“賴政府”為什麼做不到？民進黨該檢討的是自己，不是檢討別人。