鄭麗文批賴清德：連民進黨人看到他心情都不好

鄭麗文19日與國民黨屏東縣長候選人蘇清泉及多位屏東縣議員候選人、代表會主席等，於屏東林邊鄉農會與農漁民朋友座談。(國民黨提供) 中評社台北9月19日電／中國國民黨主席鄭麗文今天上午與國民黨屏東縣長候選人蘇清泉及多位屏東縣議員候選人、代表會主席等，於屏東林邊鄉農會與農漁民朋友座談。鄭麗文強調，民進黨主張非核家園，在屏東大種光電，破壞環境生態、衝擊在地產業，但綠營說了多年核電的壞處，如今卻說不重開核電不行，根本是“半暝吃西瓜反症”（台灣俗諺，形容人出爾反爾），可以這樣開玩笑、莊孝維（台語“裝痟的”，裝傻之意）嗎？簡直把全民當傻瓜。



對於國民黨縣長候選人蘇清泉，鄭麗文稱許蘇清泉長年在屏東行醫，跟鄉親非常熟悉，是真正疼惜屏東，在乎縣民的專業人才，蘇清泉參選縣長三次，不是為了自己，而是不甘心看到屏東的未來被民進黨蹉跎，身為屏東子弟看不下去，希望大家給蘇醫生一次機會。



鄭麗文表示，民進黨在屏東種光電，從林邊開始一路向北種到台南、嘉義，台南的88槍就是因為種光電種出來的，種了光電之後，黑金復辟、在地農漁民產業大受影響，生態也被破壞，最近林邊發生光電板大火，對於環境生態的造成破壞，光電本來是綠電，應該是對環境最好的，如今卻破壞了農地、濕地，對養殖漁業、觀光等在地產業也都有一定的衝擊。



鄭麗文指出，電是台灣這些年來最深的痛，民進黨主張非核家園，去年把所有核電廠都關閉歸零，公投說要重啟核三，民進黨當時還反對，結果2026年馬上髮夾彎，賴清德說要重新開啟核三廠，民進黨先前說了多年核電的壞處，剛關閉核電卻說不重開不行，根本是“半暝吃西瓜反症”，可以這樣開玩笑、莊孝維嗎？



鄭麗文抨擊，現在台積電整個供應鏈賺大錢，台灣因為AI賺錢，政府大收稅金，但是這些產業賺大錢，台灣卻衹有百分之十幾的人享受到，八成的人無法得利，尤其傳產及農漁業非常辛苦，“中央”收到稅金卻沒照顧到基層，民進黨對於南部縣市當成“頭過身就過”，只要民進黨提名就一定當選，因此根本不用做太多，更不重視縣民需要。



鄭麗文表示，這次除了選出縣長與各級民代，還有公投案請大家投同意票，要全面提高核電、廢止非核家園。AI時代沒電就沒有競爭力，產業界每年反應電不夠，民進黨政府現在才說要重啟核電，但不是核三重新啟動就夠了，根本是耗費台灣的時間與金錢。

