選前司法大刀高舉　鄭麗文：根本是土匪政府

鄭麗文19日到屏東潮州出席國民黨屏東縣長候選人蘇清泉造勢大會。（國民黨提供） 中評社台北9月19日電／中國國民黨主席鄭麗文今天上午至屏東潮州出席國民黨屏東縣長候選人蘇清泉造勢大會，鄭麗文質疑，民進黨在屏東執政近三十年，卻沒把縣民福利放心上，蘇清泉當醫生有慈悲心，推動65歲以上老人免健保費等政見，在“立院”全力為屏東發聲爭取福利，蘇清泉看到屏東原本有無限的未來，卻在民進黨長期執政下看不到機會，她向屏東鄉親喊話，這張選票不只是支持蘇清泉，而是支持屏東子弟、支持屏東農漁民、屏東的產業，投給自己的故鄉！



對於政府致贈菲律賓“500噸級海巡艦”，鄭麗文表示，不是不能跟菲律賓當朋友、送禮物，但這麼多東西可送，為何偏偏送艘軍艦？政府應該保護人民，過去海巡艦出海保護漁民，“但換民進黨之後就沒了”，漁民只好為了安全，退出原本可以捕魚的海域，漁民的委屈沒人知，民進黨政府竟然在傷口上灑鹽，讓漁民欲哭無淚，民進黨口口聲聲說要保護台灣，結果卻是出賣台灣，小琉球的漁民群情激憤，但滿腹委屈政府卻不重視。



鄭麗文指出，表面上台灣股市表現好，高科技產業賺大錢，但卻有超過八成的台灣民眾無法分享，傳統產業、農漁業一天比一天艱苦，觀光、服務業蕭條，看不到政府要如何照顧人民。



鄭麗文表示，民進黨執政無能，面對當前選情緊張奧步齊出，高舉司法大刀恐嚇人民，“欲加之罪何患無辭”，台灣民主演變至此，令人悲哀與心痛，民進黨嚴重雙標，破壞干預選舉，根本是土匪政府，呼籲鄉親用選票將胡作非為、目無法紀，破壞“憲政”，掏空民主，出賣台灣的土匪政府下架。



鄭麗文更抨擊，民進黨猶如詐騙集團，去年關核能，今年又要重啟核三，民進黨的反核政策徹頭徹尾的錯誤，“應該要道歉，下台賠罪。”呼籲大家在年底選舉時對公投案投下同意票，支持全面啟動核能，廢除非核家園，提高核電比例，台灣才有未來。