辦謝家引發寒蟬效應　魏平政轟侵犯人權

中評社台北9月19日電／國民黨彰化縣長參選人魏平政19日針對彰化縣議會議長謝典霖一家涉賄選及貪污案發聲，直指檢方選前聲押違背程序正義，謝典霖辦公室也發聲明批司法不公；對此，彰化地檢署指出，除本案是使用議會公款支付餐會支出外，餐會後還贈送伴手禮，經計算，對個人賄選的總金額已超過千元。



中時新聞網報導，魏平政今天力挺謝家，並以其身為律師的法律專業，從訴訟法理與實角度提出質疑表示，羈押是保障偵查進行的最後手段，不代表當事人有罪，檢調在對價關係極度模糊且調查長達兩個半月後，突於選前關鍵時刻發動聲押，已嚴重衝擊人權與程序正義。



謝典霖被羈押禁見，其辦公室今天發出聲明痛批，謝典霖尚未經法院判決有罪，卻遭裁定羈押禁見，直接限制了其人身自由及剝奪了候選人親自參與民主選舉的平等權利，更令人無法接受的是，從特定政黨人士率先發動政治攻擊、公開檢舉，到檢調大動作搜索、聲押禁見到收押，整個過程與選舉時程高度重疊。



國民黨彰化縣黨部主委蕭景田坦言，謝家在選舉期間遭到司法調查，的確已在政壇引發寒蟬效應，就他所知，中秋節將屆，原本不少參選人已準備要舉中秋烤肉聯歡晚會，但現在為明哲保身，已紛紛喊停。



針對謝家及魏平政陣營的質疑，彰檢指出，本案是使用議會公款支付餐會賄選，並非單純選舉餐會，且本案除餐會賄選（餐點及飲用洋酒），於餐會後還贈送蛋黃酥作為伴手禮，當天參選加餐會的人數多達百人以上，而經計算，餐會費用加上伴手禮，對個人賄選之總金額已逾千元。