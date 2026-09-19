盧秀燕：別讓地方大選成大罷免2.0

中評社台北9月19日電／國際智庫日前公布報告，“賴政府”執政台灣司法在退步，“國會”監督卻反升。台中市長盧秀燕19日表示，原以為大罷免失敗後，“中央”執政黨能反省改革，修正路線，但隨著地方大選到來，“中央”執政黨無所不用其極，甚至撕裂、更對立台灣，彷彿大罷免2.0，搞得連民眾都被攻擊，非常不好。



中時新聞網報導，盧秀燕今上午在台中輔選強調，國際上的確注意到台灣現況，包括司法獨立在退步，“國會”監督在增強，她本來以為大罷免失敗後，“中央”執政黨能反省改革，修正路線，不要再撕裂台灣，能更促進大家和諧，打造優質的民主台灣，但現在看起來，目前狀況更糟糕。



盧秀燕進一步說，隨著地方大選到來，看到“中央”執政黨無所不用其極，甚至更撕裂台灣，更對立，更操弄，彷彿大罷免2.0，大家不希望，也不要2026地方大選變成大罷免2.0，因為國際在觀察我們，人民也不喜歡，大罷免1.0已全面失敗，人民需要的是優質的民主，同時是優質的政黨競爭跟競爭，希望“中央”執政黨建立典範，領導台灣走向和諧的民主。



盧秀燕說，有的民眾只是拍個風景照，就被獵巫在為匪蒐集台灣資料；有人怕忘了車子停在哪，所以拍個照就被網攻，搞得不只政治人物被攻擊，被撕裂，連民眾也都攻擊，是很不好的，大選剩下70幾天，“中央”執政黨還來得及建立優質良好的選舉風氣，才是“國家”之福。