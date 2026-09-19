競總主委懸缺大樁腳被押　魏平政面臨雙空夾擊

中評社台北9月19日電／國民黨彰化縣長參選人魏平政在國民黨彰化縣長王惠美對輔選冷處理下，仍堅持等待王惠美“回頭”，導致其競選總部主委一職一直懸缺，雪上加霜的是，其原本最有力的支持力量南彰化謝家如今也深陷司法泥淖，謝家在南彰化的影響力至少達10個鄉鎮，如何補足戰力缺口，成為魏平政陣營的當務之急。



中時新聞網報導，針對魏平政競總主委一職是否還要再等待王惠美點頭，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田19日指出，現在是該調整原本作法的時刻了。距離投票日只剩兩個多月，不可能再毫無限制的等下去，他已與魏平政團隊研議，有可能請黨中央協助解決競總主委的問題，並請黨中央提供團隊資源。



蕭景田表示，除競總主委一職外，因謝家對魏平政而言是相當重要的支持力量，謝家如今遭到司法調查，也已對選情造成重大影響，目前正在研議後續因應作法。



謝家三代從政，在南彰化的芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉等至少10鄉鎮具有影響力，上述鄉鎮也是“立委”謝衣鳯的選區，蕭景田強調，要怎樣補足這些地區的戰力，成為當務之急。



“選舉還是靠自己！”魏平政坦言謝家面臨司法調查對選情影響很大，謝家給他的支持非常大，也非常好，但選舉最終還是要回到參選人自身的努力。他要一步一腳印去拜託每一位縣民，走遍彰化縣每個地區，並且要端出政策牛肉，他更要加倍經營謝家的選區，要跑偏全部的區域。



魏平政說，就算司法最後判謝典霖議長及謝新隆董事長無罪，對謝家及對他造成的傷害已無法彌補，檢調在選舉期間有這麼大的動作，不得不讓人家懷疑，“是不是有其他的想法”。