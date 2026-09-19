謝典霖能否保住議長？吳子嘉預測結果

中評社台北9月19日電／彰化縣議長謝典霖在6月舉辦溪湖鎮民眾餐敘活動，輔選溪湖鎮長參選人的表姑陳貞妃，謝新隆、謝典霖父子羈押禁見，母親鄭汝芬以100萬元交保並限制住居。外界認為，恐對當地選情帶來衝擊。媒體人吳子嘉認為，謝典霖如果收押期間，仍然可以安然當選議員，謝家可能推派自己派系的人物參選議長。



中時新聞網報導，吳子嘉18日在《董事長開講》網路直播節目中表示，謝典霖如果收押期間，仍然可以安然當選議員，大概12月之後，要選議長跟副議長。在這種情況下，他認為，謝典霖會在缺席投票之下，如果法律允許，仍然會當選議長，因為議員要先報到生效，才能參加選舉，謝典霖有機會的話仍然會拚大位。



吳子嘉接著表示，挑戰者、副議長許原龍雖然放話很強硬，但是不是有這個實力，不一定。而且謝家不能當議長的話，也可以用他們掌握的議員，去轉向支持他們自己派系的人物，這也是事實存在。因此，許原龍所說的事情，不見得可以成立。



吳子嘉認為，賴清德跑去雲林演講，警告張家，他要拿下雲林。但他預測，雲林縣長之戰，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡會當選，民進黨拿不回去，民進黨雲林縣長參選人劉建國若不會當選，“總統”站台也沒有用。



針對謝典霖收押，恐一屍多命的說法，吳子嘉認為，沒這回事，彰化謝家、雲林張家及台中顏家通通會當選，地方政治就是這樣。