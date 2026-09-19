陳佩琪憶當年藍白合破局：柯文哲雙眼空洞無神

中評社台北9月19日電／柯文哲妻子陳佩琪日前表示，2028大選要靠藍營自己努力，因為柯文哲不能參與公職，也不知道民眾黨主席黃國昌願不願意選，引發關注。她18日發文澄清，那天只是想表達2028對先生和她都是無事一身輕，最多就是輔選行程和催民眾黨的政黨票而已，“2023年下半年那種整合過程中‘被遊說’、‘被攻擊’、‘你要堅持’的那種五馬分屍的撕裂感，不會再有了…”。



陳佩琪在文中表示，回想2023年那場馬英九、國民黨前主席朱立倫和國民黨“總統”候選人侯友宜競辦執行長金溥聰三人主導的整合會議，結合當事人侯友宜和柯文哲，但兩人不知為何陪同出席的民眾黨秘書長周榆修，以及民眾黨“立院”黨團主任陳智菡都被禁止進入到會場內，當下也不知出了什麼事，竟然談出了一堆奇怪的整合方案？



談到最後竟出現那個什麼反推的讓幾%民調，若只是反推不打緊，還出現讓什麼3%、6%，柯文哲說他已經沒辦法回想當時是誰提的？為何會這樣提？而他又為什麼會答應？總之他說忘記了，通通忘記了，再也回想不起來了…。



自己只知道那幾天柯文哲雙眼眼神茫然，空洞無神，那幾天並不是平時的柯文哲，不是所熟知的柯，元神當時是不在的…，直到幾天後反推民調出來，讓3%後雙方平手，這時先生的元神也逐漸回復，事後問他、他談的這是什麼方案啊，有夠怪的，為何會答應？柯一臉茫然說他全忘記了，“只問我說現在的柯文哲正常了嗎？我回答：‘現在感覺過去的柯文哲回來了…’”。



其實說要讓，也是大黨讓小黨3%還差不多，哪有小黨讓大黨3%的，這還不打緊，最後出來平手，竟然三經半夜還來要6%？反推民調讓3%是平手，於是才有了那場板橋體育館的誓師大會。



陳佩琪說，請國民黨的網軍們，別再上來罵柯文哲“好好的‘副總統′不當，卻偏偏喜歡去土城被關…”，當時大家也是認為公平比民調就好，輸了大家都願賭服輸；她更要幫婆婆說話，她是最後看到那種讓趴方案，才說這樣就別選了，不是說他堅持兒子一定要當正的，的確當時國民黨怎麼不直接說出口，說叫“柯文哲直接跟我們低頭、當我們的‘副總統′就好…。”