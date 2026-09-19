“謝典霖效應”延燒　台中多地風聲鶴唳

中評社台北9月19日電／彰化縣議會議長謝典霖與其父親謝新隆、其母親前“立委”鄭汝芬因涉及餐會賄選案，謝家父子已遭羈押，風波爆發後，民進黨台中市議員黃守達透露，最近台中很多地區有個現象，很多議員候選人原預計舉辦10場、20場親子活動、劇團表演等等，現在全部取消，“地方風聲鶴唳”。



中時新聞網報導，黃守達昨接受網路直播節目《新聞放鞭炮》訪問時透露，謝典霖被收押禁見消息傳開後，最近台中很多地區有一個現象，因為選舉時候大家會辦活動，現在突然有一個狀況，很多議員候選人原本預計舉辦10場、20場親子活動、劇團表演等等，現在全部取消，地方風聲鶴唳。



黃守達續指，其實衹有要人停辦，其他人也會陸續跟進，不然最後只剩一人辦活動，就算活動合法、清清白白，但只要有人提出檢舉，仍可能陷入“有理說不清”的處境，等到不起訴處分或無罪判決出爐，選舉可能已經結束。



對此，民眾黨台中市議員江和樹也透露，自己到年底原有12場親子活動也已全部取消，每年中秋到廟煮麻油雞、炒麵也取消，中秋晚會摸彩品也全部拿回來，連送車、路跑活動的送水也都收回；他並喊話選委會、執法單位能明確規定“到底範圍與標準是多少？”



此外，台中市議員第二選區清水、沙鹿、梧棲應選5席市議員，年底將有7人爭取，然而近期不分藍、綠、白、無黨卻陸續宣布親子、嘉年華等活動延期或取消，據瞭解，是收到提醒有參選人要到處去檢舉，多數現任議員、參選人擔憂不小心觸碰到《選罷法》紅線，無奈之下，僅能決定延期或取消。