柯文哲談藍白合：該合作就合作　該競爭就競爭

中評社台北9月19日電／竹北市長選舉藍白合破局後，民眾黨主席黃國昌將在今天首度與國民黨主席鄭麗文再度合體力挺白營參選人張啟楷，展現“在野大聯盟”氣勢。民眾黨前主席柯文哲說，他2014選台北市長就已經喊過這個口號，認為藍白陣營“可以合作的時候就合作，需要競爭的時候還是要競爭”。



中時新聞網報導，柯文哲表示，必須對抗的時候還是要對抗，但是不要在可以合作的時候也要對抗，大局是這樣，今天重點是，要建立一個分工合作的文化，還有制度化，就像日本內閣改組，自民黨跟維新會一個禮拜就簽出政黨協議書，是將來台灣社會要去研究，要去想辦法怎麼去學習的，人家做得好的東西，還是可以去、去學習的。



柯文哲說，面對執政黨的時候，在野黨是要單獨去獲勝，還是聯合其他的政黨合作來獲勝，沒有一定的標準答案，也提到此次竹北的問題就是他沒有簽那個黑紙白字，好像很容易各說各話，所以這就是問題，“那所以下一次要合作就要更進步”。



至於柯的太太陳佩琪在臉書抱怨2023藍白合時柯文哲眼神空洞、元神不在，柯文哲說“沒有啦，我跟你講，那這個都講太多”，但也認為藍白合當時破局“現在回想起來這不奇怪”，台灣沒有聯合政府經驗，本來就需要更長時間磨合，重點是檢討改進，下一次就會比較進步。