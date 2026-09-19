安理會舉行聯合國秘書長遴選第三輪意向性投票

中評社北京9月19日電／聯合國安理會18日就下一任秘書長遴選舉行第三輪意向性投票。



新華社報導，安理會當月輪值主席、法國常駐聯合國代表博納方在投票結束後說，投票結果將通過候選人推舉國通知各候選人。



下任聯合國秘書長遴選于去年11月啟動。安理會意向性投票採取閉門方式，衹有安理會成員代表在場，投票結果不作官方記錄、不對外公佈。意向性投票一般需要多輪，投票意向分別為“鼓勵”、“勸阻”、“不發表意見”。根據慣例，前期意向性投票不區分安理會常任理事國和非常任理事國，後期投票五個常任理事國使用與非常任理事國不同顏色的選票，以確認五常中有無“勸阻”票。在安理會意向性投票中，候選人必須獲得至少9票“鼓勵”，且五常均不“勸阻”，方可獲得安理會推薦，經聯合國大會任命。



目前下任聯合國秘書長8名候選人分別為：厄瓜多爾外交官伊沃內·巴基、智利前總統米歇爾·巴切萊特、來自厄瓜多爾的聯大前主席瑪麗亞·費爾南達·埃斯皮諾薩、來自阿根廷的現任國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西、來自哥斯達黎加的現任聯合國貿易和發展會議秘書長蕾韋卡·格林斯潘、來自烏干達的聯合國前副秘書長奧拉拉·奧通努、圭亞那現任常駐聯合國代表卡羅琳·羅德里格斯－伯基特、塞內加爾前總統麥基·薩勒。



安理會于7月30日舉行了首輪意向性投票，8月21日舉行了第二輪意向性投票。



現任聯合國秘書長古特雷斯來自葡萄牙，2017年1月上任，2021年獲得連任，任期至今年12月31日。根據慣例，秘書長任期5年，可連任。