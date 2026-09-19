謝家父子被收押　鄭麗文雪中送炭探視鄭汝芬

中評社台北9月19日電／彰化地檢署偵辦彰化縣議會議長謝典霖涉賄選及貪污等案，謝典霖及謝父謝新隆遭法官裁定收押禁見，謝母、前“立委”鄭汝芬被裁定100萬元交保，本案重創謝家，其中鄭汝芬雖暫保有自由身，但連日偵查動作已令其身心俱疲，國民黨主席鄭麗文19日晚間將專程南下彰化探視鄭汝芬，表達關懷之意。



中時新聞網報導，鄭麗文在鄭汝芬獲交保後，很快就與鄭汝芬聯繫，希望能前往探望，除表達關懷之意，也要表達黨中央的支持立場，但鄭汝芬考量到自己才剛獲交保，在此敏感時機，不適合與外界做過多接觸，因此予以婉拒，但國民黨中央今天下午卻發出鄭麗文今晚將探視鄭汝芬的公開行程。



地方人士表示，這次彰檢的偵辦賄選及貪污等案，一次聲押禁見謝新隆及謝典霖父子獲准，對謝家而言是相當大的打擊，這是謝家三代數十年政治生命所面臨的最嚴酷考驗，鄭汝芬雖獲交保，但其丈夫及其最寵愛的兒子都身陷囹圄，加上經歷過馬拉松式的偵訊，此刻處境艱難，此時鄭麗文前往探視，可說是雪中送炭。



彰化地檢署針對偵辦被告謝典霖等人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》、《貪污治罪條例》等案件指出，被告謝典霖等人使用議會公款支付餐會費用對選民進行賄選，且有對價關係，具有貪瀆及違反《選罷法》的雙重不法。



至於有陣營稱選舉期間餐會場合相當多，是不是只要喊句“凍蒜”就違法，對此彰檢表示，坊間單純選舉造勢場合提供的簡易餐飲，或參加活動致贈符合社交禮儀之禮品，若無對價關係，自不構成賄選。



彰檢強調，本案用於賄選的財物除高價食材料理外，尚提供洋酒，會後並致贈蛋黃酥，非僅提供簡易餐飲之選舉造勢活動，且本案除在場登記參選之候選人之外，參與之選民多達百人以上。依上述賄選財物總價值及在場參與人數計算後，對每位選民之賄選金額已逾千元。