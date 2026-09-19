從波士頓到北京　台青看好大陸AI製藥鏈

劑泰科技聯合創始人兼CEO賴才達（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月19日電（記者 王教仁）劑泰科技聯合創始人兼CEO賴才達19日在第29屆京台科技論壇現場接受中評社受訪時表示，台灣的半導體、醫療數據積累，可與大陸的AI模型和生物醫藥產業鏈結合，拓展兩岸AI製藥與智慧健康合作。



賴才達是一名在大陸創業的台灣青年。今年4月，中國國民黨主席鄭麗文參訪北京中關村國家自主創新示範區展示中心時，在劑泰科技展台聽取他介紹AI藥物遞送技術。兩人談起年齡和創業經歷，鄭麗文笑稱他是“偶像”，並鼓勵他說：“加油加油！人類靠你了。”鄭麗文還稱讚他是“台灣之光”。



賴才達畢業於台灣大學化工系，後在美國麻省理工學院取得化學工程博士學位。他曾創辦淨水科技公司，也曾為製藥企業提供戰略咨詢。2020年，他與科研夥伴共同創立劑泰科技，專注以AI研發納米材料及藥物遞送技術。今年5月，劑泰科技在香港交易所上市。



從美國波士頓轉向北京、杭州，是團隊創業過程中的一次重要選擇。賴才達說，AI製藥不能衹有模型，還需要持續產生可供模型學習和驗證的實驗數據。團隊當時比較了數據生成的效率、質量和成本，最終看中大陸的研發供應鏈和跨學科人才。



賴才達把公司的AI研發體系比作“三層蛋糕”：底層是生物醫藥領域的數據，中間是處理這些數據的算法，上層才是大模型。細胞實驗、動物實驗、納米材料和化學合成等環節都要銜接起來，才能不斷生成數據、檢驗模型。他說，在波士頓組織這一整套流程，迭代速度難以達到團隊的要求；將研發力量布局北京和杭州後，相關實驗環節更容易連接。



北京的科研和臨床資源也是他看重的條件。賴才達介紹，公司與高校、科研機構及醫院開展合作，希望把材料設計、藥物研究與臨床需求聯繫起來。公司與國家納米科學中心共建的“藥物遞送納米載體實驗室”，今年獲批北京市重點實驗室。

