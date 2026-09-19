智慧健康為何被看好？台灣製造對接大陸場景

全國台企聯會長李政宏（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月19日電（記者 王教仁）全國台企聯會長李政宏19日在京台科技論壇現場接受中評社採訪時表示，台灣在半導體、關鍵零組件和高端服務器製造方面的優勢，可與大陸市場及應用場景結合。他尤其看好兩岸在智慧健康領域的合作。



第29屆京台科技論壇19日在北京經濟技術開發區開幕。論壇現場，北京致毅科技技術副總經理李正中、北京安戈普羅科技有限公司CTO楊燁翰，也分別就光刻膠和人工智能創新藥的研發合作、企業落地及台灣青年參與機會接受採訪。



李政宏認為，台灣具備半導體、封裝測試等製造能力，大陸擁有廣闊市場和豐富的應用場景。兩岸企業可以結合各自所長，探索人工智能在創新藥、精準給藥和健康服務等領域的應用。



李正中所在的企業研發光刻膠。他介紹，不同的應用領域對材料和工藝有不同要求，光刻膠仍需持續迭代。公司正在研發可用於Micro LED、OLED等新型顯示領域的量子點光刻膠，已與大陸顯示企業就相關材料和工藝進行技術對接，希望進一步開展共同開發。



李正中表示，顯示、封裝和集成電路先進制程對光刻膠的要求各不相同，材料研發還需要與前後工序及配套化學品協同推進。他希望台灣技術團隊與大陸相關企業、科研機構加強合作，推進研發和應用。



談及企業落地，李正中說，台企初到大陸時，可能不熟悉投資政策和營商環境。企業在北京發展過程中，獲得了有關部門及兩岸科技創新中心提供的政策、場地和資金等方面的信息與協助。他認為，應讓更多台灣青年瞭解這些支持措施和大陸的產業發展情況，鼓勵他們親自來看看。

