京台科技論壇開幕　兩岸20餘家企業現場簽約

全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月19日電（記者 王教仁）第29屆京台科技論壇19日在北京經濟技術開發區開幕，現場兩岸20餘家企業簽約。全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝致辭表示，希望兩岸同胞緊抓發展機遇，依托北京創新資源，在技術研發、成果轉化與市場落地等環節深化兩岸合作。



蘇輝表示，希望兩岸同胞緊抓發展機遇，順合作大勢、乘創新浪潮、結共贏碩果，不斷壯大中華民族經濟，特別要依托北京科創龍頭企業眾多、高端創新資源富集、產業孵化體系完善等優勢，加強技術研發、成果轉化、市場落地等環節交流合作，攜手譜寫創新助力高質量發展的美好篇章。要堅定中華文化自信，結合產業合作、科技交流等實踐，共同推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，特別要立足青年群體特點，為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢提供良好條件，讓兩岸一家親的文化根脈扎深扎實。



中共中央台辦、國務院台辦副主任彭慶恩致辭表示，作為世界經濟增長的主要貢獻者、科技產業創新的重要策源地，祖國大陸仍然是台胞台企創業發展的最佳選擇。希望廣大台灣同胞與我們同心同向、團結奮鬥，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，積極參與兩岸交流合作，共同壯大中華民族經濟，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，共享民族復興偉大榮光。



北京市市長殷勇表示，京台科技論壇已促成京台兩地企業合作300多項，一批科創型台企和台青團隊扎根北京，參與科技創新和產業升級。北京擁有豐富的教育、科技、人才資源及成果轉化場景。下一步，北京將深入實施兩岸科技創新中心建設三年行動，推動醫藥健康等領域更多項目落地；用好兩岸青年峰會等平台，支持台灣學子在京就業創業，並落實十項促進兩岸交流合作的政策措施，為台胞在京工作生活提供更加優質的服務。



兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體，走親走近、走到一起的大潮流不會改變。希望兩岸企業家厚植同胞情誼、堅持義利並舉，深入理解把握“十五五”規劃精神，主動融入大陸產業鏈供應鏈，攜手打造兩岸共同市場，深化產學研協同聯動，以科技創新引領產業升級，攜手共育新質生產力、共築兩岸創新共同體，書寫強國建設、民族復興的時代篇章。



兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄指出，本屆論壇聚焦生物醫藥產業交流，非常具有前瞻性和時代意義。兩岸在醫療生技和健康照護方面各有所長，高度互補，大健康與人工智能的深度融合，已成為兩岸產業關注的焦點。兩岸企業應緊抓未來產業發展機遇，在關鍵技術與供應鏈韌性上進行戰略布局，共同造福兩岸民生。

