第二十屆亞洲運動會在日本名古屋開幕

中國體育代表團在開幕式上入場。新華社 中評社北京9月19日電／19日晚，第二十屆亞洲運動會在日本愛知縣名古屋市開幕。



新華社報導，當地時間18時，開幕式表演在瑞穗公園田徑場正式開始，此時能容納約3萬人的看台上仍有不少空位。在觀眾的歡呼聲中，來自45個國家和地區的運動員依次入場。



中國體育代表團入場時，全場熱烈歡迎，男籃運動員胡明軒和女子拳擊運動員吳愉高擎五星紅旗走在前列。本屆亞運會中國代表團共有815名運動員，參加38個大項、369個小項的角逐。中國隊陣容以年輕運動員為主，平均年齡24歲，其中548人首次參加亞運會，“05後”運動員佔比27%。陣中既有孫穎莎、陳芋汐等36名奧運冠軍，也不乏于子迪、陳妤頡等年輕小將。



愛知縣知事、亞運會組委會主席大村秀章與亞奧理事會主席焦安親王在開幕式上分別致辭。



這是日本繼1958年第三屆東京亞運會、1994年第十二屆廣島亞運會之後，第三次舉辦亞運會。



當晚開幕式主舞台呈心形，意在傳遞“和諧心跳”的理念。表演環節著力展現愛知縣與名古屋市歷史文化底蘊，並融入日本現代工業與科技元素。



火炬傳遞和主火炬點燃儀式將開幕式推向高潮。在現場觀眾注視下，六名火炬手依次接力，最終，兩名鏈球運動員室伏重信和室伏廣治父子登上台階，共同點燃主火炬。



愛知·名古屋亞運會于9月19日至10月4日舉行，來自45個國家和地區的約1.1萬名運動員，將在43個大項、71個分項、469個小項中展開角逐。本屆亞運會賽事分佈在54座場館舉行，主要分佈在愛知縣和名古屋市，東京、岐阜、靜岡和大阪也將承辦部分項目的比賽。除奧運會項目外，本屆賽事還設有卡巴迪、藤球、武術和電子競技等非奧項目。



根據賽程安排，籃球、足球、現代五項、排球、板球、台克球、曲棍球和軟式網球等項目在開幕式前已開賽。首批金牌將於20日產生。

