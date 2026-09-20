美國批准對烏克蘭近27億美元軍售

中評社北京9月20日電／央視新聞報導，當地時間9月18日，美國國務院宣布，已批准一項價值26.8億美元的軍售計劃，向烏克蘭出售防空系統研發升級的相關設備和服務，並已就此通知美國國會。



美國國務院表示，這項軍售計劃將進一步增強烏克蘭的防空能力。