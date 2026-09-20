【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國批准對烏克蘭近27億美元軍售
http://www.CRNTT.com
2026-09-20 09:28:03
中評社北京9月20日電／央視新聞報導，當地時間9月18日，美國國務院宣布，已批准一項價值26.8億美元的軍售計劃，向烏克蘭出售防空系統研發升級的相關設備和服務，並已就此通知美國國會。
美國國務院表示，這項軍售計劃將進一步增強烏克蘭的防空能力。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄稱控制多個定居點 烏稱打擊俄物流倉庫
(2026-09-20 09:27:14)
伊朗稱已向美政府傳達7項談判條件
(2026-09-20 08:58:21)
朱志群：中美關係穩定 峰會成功值得期待
(2026-09-20 00:28:44)
中美峰會前 美各方勢力向特朗普施加影響
(2026-09-19 10:28:50)
特朗普再稱對伊朗戰爭將很快結束
(2026-09-19 07:28:12)
美國務院批准向沙特出售48架F35戰鬥機
(2026-09-19 07:20:29)
方恩格：主張別再做世界警察的美國人日增
(2026-09-19 00:15:55)
孫太一：一個非常特朗普式的交易信號
(2026-09-19 00:07:23)
打還是談？美國準備怎麼結束伊朗戰爭？
(2026-09-18 14:55:37)
罕見禮遇：特朗普將親赴機場迎接習近平
(2026-09-18 11:46:12)