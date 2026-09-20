日本計劃引進約5萬套無人裝備

中評社北京9月20日電／據參考消息網引述共同社9月16日報導，日本政府將於年底修訂三份安保相關文件，其中《防衛力整備計劃》的草案內容已曝光。政府計劃在2027至2031財年的五年間，引進約5.2萬套用於遠程打擊、情報收集等任務的無人裝備。據估算，包括採購作為反擊能力手段的遠程導彈等裝備在內，為了強化所謂在敵方射程外實施攻擊的“防區外防衛能力”，日本需投入超過9萬億日元（約合578億美元）的資金，接近現行計劃所需金額的兩倍。多名相關人士16日透露了上述消息。



日本政府高層表示，五年間的防衛費總額可能膨脹至70萬億至80萬億日元，如何確保資金來源將成為焦點問題。鑒於涵蓋2023至2027財年的現行計劃防衛費總額約為43萬億日元，這意味著新一期整備計劃的防衛費規模將大幅膨脹。日方此舉也引發地區軍備競賽加劇的擔憂。



據估算，為強化人工智能與無人裝備防衛能力，所需資金約為7萬億日元，是現行計劃的6倍。在預計部署的無人機中，日本計劃引進約1萬架具備長距離飛行能力的對地攻擊無人機，約1300架用於攻擊艦艇的無人機，以及約7500架用於情報收集和警戒監視的無人機。



此外，日本計劃配備總計約200艘可執行布設水雷及發射遠程導彈等任務的無人潛航器。草案還提出，確保部署超過30艘用於救援或導彈發射的無人水面艇，以及約1200輛用於戰鬥支援或基地警備的無人地面車輛。



在防區外防衛能力方面，日本將推進高超音速導彈的全面量產及射程延長。用於探測和追蹤打擊目標的微型衛星群規模將增至約100顆。包括引進利用電磁感應發射超高速彈丸的“電磁軌道炮”在內，防空體系建設費用預計將超過8萬億日元。



草案還明確將構建應對長期戰爭的“持續應對能力”列為新項目，預計所需資金約為10萬億日元。以“確保足以支撐持續作戰一年的物資”為目標，日本將推進彈藥、導彈及燃料等物資儲備。