邱達根：香港創科關鍵在速度與聚焦

香港人工智能（AI）效能提升組副組長、立法會科技創新界議員邱達根（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月20日電（記者 盧哲）香港首個五年規劃與2026年施政報告公佈，創科前景備受關注。香港人工智能（AI）效能提升組副組長、立法會科技創新界議員邱達根接受中評社記者訪問時表示，規劃能否盡快落地、聚焦重點，將決定香港創科能否由“播種”走向“收成”。



邱達根是現任香港立法會創科界議員，亦是香港資訊科技聯會會長及智庫“創科未來”召集人，被視為香港創科界的領軍人物之一。他擁有逾20年科技投資經驗，長期為特區政府提供戰略建議。他出任多項重要公職，包括香港貿易發展局資訊及通訊科技服務委員會主席，並於2025年底獲政府委任為人工智能（AI）效能提升組副組長，積極推動本地人工智能應用及數位轉型。



香港首個五年規劃宣佈，將推出100億元創科產業引導基金，涵蓋五大板塊即生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數字化與升級轉型，以及未來與可持續發展。邱達根表示，創科產業引導基金是他多年來一直推動的倡議，“很高興見到政府推出”，並希望今年下半年能選出相關配對投資方。他認為，發展科技，無論研發投入還是長遠佈局，都必須有足夠資金，才能吸引人才來港創業。



邱達根說，引導基金的模式是專業投資者自帶資金入場，政府按比例配對。這些專業投資者眼光獨到，能帶動更多優質投資團隊來港，好企業和好團隊獲得機會也會更多。同時，基金本身具備網絡，可帶動高端團隊落戶，對香港創科發展有指標性作用。他期望政府選定配對投資方後，能將百億資金放大到相當規模，“這樣對來香港發展創科產業有極大的刺激作用”。



五年規劃提出，力爭於2030年後將本地創新活動總開支佔GDP比重提升至3%，較2024年的約1.63%接近翻倍。邱達根對此表示歡迎。“創科成熟國家的相關開支往往佔GDP百分之四點幾，因此3%是合適指標。”但他強調，比總量更重要的是投入方向，“我們希望投入能夠有產出，投入一元能夠變成更多。”



他回顧，過去創科開支主要集中在大學、科研、實驗室及創科園區等領域，“這本身沒問題，但應更加聚焦”。他認為，未來應跟隨“創科藍圖”聚焦少數重點行業。香港在某些領域具備較好基礎，企業成功機會較高，例如生命科技及相關產業，政府應在這些領域投入更多資源，投資資本也應投向有回報的地方。他強調，政府的角色正是在這些具備基礎的領域集中資源，而非遍地開花。

