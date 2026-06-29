張亞中：赤壁懷古　莫讓歷史烽火重燃海峽

九月的秋風帶著一絲湖北咸寧特有的桂花涼意，將我領向了那片令無數英雄競折腰的聖地，三國赤壁古戰場。(作者供圖) 中評社香港9月20日電（作者 張亞中）江水依舊，烽火已遠。在出席“2026年一帶一路海峽兩岸（湖北）茶文化交流活動”的文化盛會後，九月的秋風帶著一絲湖北咸寧特有的桂花涼意，將我領向了那片令無數英雄競折腰的聖地，三國赤壁古戰場。



手持咸寧青磚茶，站在長江之濱，腳下是高聳的巨石，眼前是滾滾東逝的江水。極目遠眺，江面波濤拍岸，仿彿還能聽見千年前那場驚天動地的戰鼓與吶喊。那一刻，歷史的厚重感鋪天蓋地而來。蘇東坡那首傳誦千古的《念奴嬌·赤壁懷古》瞬間湧上心頭：“大江東去，浪淘盡，千古風流人物。故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。”



此刻心中是複雜的，隨手在筆記本寫下“孫曹兩樣情，終成千古閑話；赤壁一碗茶，濾盡多少烽煙”以記下心境。當年曹操揮師百萬、指點江山，何等不可一世；周瑜羽扇綸巾、談笑之間，檣櫓灰飛煙滅。諸葛孔明的借東風、黃蓋的苦肉計，無數驚心動魄的智謀與英雄豪情，都曾在這片水域激盪交鋒。如今，戰火硝煙早已散盡，唯有石壁上那蒼勁有力的“赤壁”二字，在江水的沖刷下，默默見證著歲月的無情與歷史的篤定。



走在古戰場的棧道上，我深深體會到，赤壁不僅是一場戰役的發生地，更是中華民族英雄主義與智慧的文化圖騰。古人雲：“興亡千古事，英雄幾度秋。”歷史的興衰、個人的成敗，在歷史的長河中不過是彈指一瞬，但那些英雄們所展現的風骨與氣節，卻如同長江之水，萬古長流，至今仍在滋養著我們後人的精神世界。



江風拂面，斜陽如血。看著長江兩岸的青山，我不禁感慨，歷史的烽火帶來過分裂與動盪，但也激發了合一與復興的渴望。這片英雄的土地，如今正以嶄新的姿態展示著和平與文明的光輝。



兩岸關係正處於多年來少見的低谷。站在赤壁江畔，回望那場因猜疑、對峙與借勢而起的烽火，更覺歷史不是只供憑弔的往事，而是一面照見現實的鏡子。今日海峽兩岸雖制度不同、立場有異，卻同文同種、血脈相連，本不應讓分歧一步步被推向敵意，更不應讓彼此的安全感建立在對方的不安全之上。



尤其令人憂心的是，少數有心政客或以對抗換取選票，或以仇恨凝聚權力；外部勢力亦可能基於自身利益，把台灣當作棋子，把海峽當作角力的前線。歷史上，借來的東風固然可以助燃一時，卻未必由借風者承受烈焰。若任由誤判、挑釁與軍備競逐相互推高，今日的一句狠話、一次擦槍走火，都可能成為明日難以收拾的風火；而最先承受代價的，永遠是兩岸的百姓。



赤壁留給後人的啟示，不只是以少勝多的謀略，更是戰火一開，勝負之外皆是蒼生之痛。兩岸真正需要的，不是另一場赤壁，而是重啟政治對話，恢復交流互信，在共同的歷史文化與民族情感中尋找和平之道。願主政者以百姓福祉為念，不把和平當作口號，不把戰爭當作籌碼；也願兩岸中國人有足夠的智慧與勇氣，拒絕被操弄、被離間，守住這條不能失守的和平底線。



江水可以淘盡英雄，卻不應再被鮮血染紅。離開赤壁之際，我心中所願，不是再見誰成為一時豪傑，而是海峽兩岸都能遠離烽煙，使子孫後代只在史書與古戰場中認識戰爭，而在真實生活里共享和平。

