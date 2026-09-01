且十：管控“台獨”的，是大陸的實力和意志

決定美國放棄台灣的，是中國的實力以及運用這種實力的決心和意志。 中評社香港9月20日電（作者 且十）前兩天去蘇州平江路，在懸橋巷遇到洪鈞故居。故居只掛了牌子並不開放，在門前拍了幾張照片，便離開了。



洪鈞是清同治朝戊辰科（1868年）的狀元，官至內閣學士、兵部左侍郎，1887年出任駐俄、德、奧、荷四國公使，可以說是晚清狀元外交家。



洪鈞所處正是世界“三千年未有之大變局”的時代，當時的中國已被西方列強敲開大門，而大清一方面“以師夷長技以制夷”，通過“洋務運動”，努力追趕西方先進技術，一方面還維持著“天朝上國”的架子，那也是一個中外相對平靜的幾年。



洪鈞在公使任上，留心收集瞭解歐洲各國制度、軍備等情報，特別是俄國、波斯有關蒙古、中亞、帕米爾地區的地圖、史籍，讓清廷瞭解西北邊疆形勢，改革了中文電報碼本，節約了大量經費。這些對於剛從“閉關鎖國”狀態中走出來大清外交具有開拓性的意義。



然而，列強的侵略戳破了“同治中興”的假像，大清的外交更沒有能維持住大清“天朝上國”的臉面。1894年中日“甲午戰爭”清朝慘敗，一紙“馬關條約”不僅把中國台灣割讓給日本，還賠償日本白銀2億兩。



不過，洪鈞並沒有看到這一幕，1893年他就去世了。



綜觀晚清外交，主打一個“以夷制夷”，造成“前門拒虎，後門進狼”，結果都是“割地賠銀”。



晚清的“以夷制夷”，其實就是一種“弱國外交”，李鴻章們利用列強們在分贓上的矛盾，以A制B，短期內或在某個具體事件上有成效，但這終將是一種戰術手段，不可能解決戰略上的弱勢。如“三國干涉還遼”，“馬關條約”日本強割中國台灣及澎湖列島、遼東半島，而俄國早就覬覦中國東北，不願日本獨占遼東半島，聯合德、法出面干涉，迫使日本放棄遼東半島，中國另付日本贖遼銀3000萬兩。但是，這導致俄國勢力深入東北。而10年後的1904年，大清又故伎重演，默許日俄在旅順爆發戰爭，俄國雖戰敗，但日本勢力終於進入東北，為日本全面侵華埋下了禍根。

