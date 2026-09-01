快評：兩岸科技合作潛力大　融合大勢不可逆

中評社快評/第29屆京台科技論壇在北京圓滿落幕，兩岸20餘家企業現場簽約，700餘位工商科技界人士齊聚一堂，圍繞生物製藥、人工智能、新材料等領域共謀合作。這一盛況再次印證：儘管兩岸經貿關係發展面臨諸多挑戰，但兩岸同胞是休戚與共的命運共同體，走親走近、走到一起的大潮流不會改變。



當前，台灣當局刻意設置障礙，外部勢力頻頻干擾，兩岸經貿交流確實遭遇逆風。然而，本屆京台科技論壇的熱烈反響說明，兩岸產業互補的內在邏輯並未改變。台灣在半導體、精密電子、醫療生技等領域積澱深厚，大陸則擁有廣闊市場、完整產業鏈和豐富應用場景。正如與會台商所言，台灣的製造優勢對接大陸的應用場景，是智慧健康等新興產業的突破口。兩岸企業家主動融入大陸產業鏈供應鏈，攜手打造共同市場，是市場規律使然，更是同胞親情所繫。



大陸始終是台胞台企創業發展的最佳選擇。北京擁有眾多科創龍頭企業、高端創新資源和完備的產業孵化體系，京台科技論壇已促成300多項企業合作，一批科創型台企和台青團隊扎根北京。從政策體系4.0版發布，到兩岸科技創新中心建設三年行動深入實施，大陸持續為台胞台企提供優質服務和廣闊舞台。台灣青年賴才達從波士頓轉戰北京創業，正是看中大陸AI製藥產業鏈的獨特優勢，這樣的案例不勝枚舉。



兩岸經貿合作潛力巨大，科技創新引領產業升級的趨勢不可逆轉。

