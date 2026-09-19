朱志群：中美關係穩定　峰會成功值得期待

朱志群期待中美峰會取得成功，促進中美關係持續穩定 中評資料相 中評社華盛頓9月19日電（記者 余東暉）中美關係問題專家朱志群對中評社表示，中美關係當前正處於近年來最穩定的時期，習近平主席預期下週對美國進行的國事訪問取得成功值得期待。這將保持中美領導人定期交流溝通的勢頭，促進中美關係的持續和平穩定。



美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授朱志群18日接受中評社記者專訪時表示，相信這會是一次友好的、高規格的訪問。因為特朗普總統非常期待和重視，尤其最新傳出他要去機場親自接機。白宮也為此訪進行一些建設和裝修，包括新的直升機停機坪。



朱志群觀察到，特朗普為歡迎習近平來訪表達了一系列誠意和善意，比如特朗普公開表態對中國汽車投資持開放態度；美國有關部門近日歸還幾十件文物給中國；特朗普依然壓著對台軍售等。重視此訪的中方也做了善意回應，包括最近大量採購大豆，中方對伊朗戰爭停火也做了適當介入調停。這些都創造了相對友好的氣氛，為成功的訪問進行鋪墊。



特朗普18日在被問到此次訪問時再次表示：“我們將舉行會晤。我們相處融洽。我們與中國的關係非常好。”



朱志群稱，習主席還沒來，華盛頓氣氛已經很熱烈了，據說國宴的入場券一票難求，許多大老板希望出席。這是很久沒見到的現象，說明中美關係近期確實相對比較穩定。