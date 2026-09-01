柯志恩鳳山大造勢場面震撼　藍委：風已吹起來

中評社台北9月20日電／高雄市長選戰進入倒數70天，國民黨參選人柯志恩在鳳山區舉辦“大風起！柯志恩高雄勝利大會”首場萬人造勢，邀集台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川助陣，主持人喊現場破3萬人。國民黨“立委”王育敏認為，柯志恩這個風已經吹起來，選舉有時看的就是這個熱情，熱力如果起來，表示這個候選人勝選機率就很高。



中時新聞網報導，王育敏19日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯志恩在鳳山的造勢，其實非常成功，它的主題叫做“大風起”，她覺得，大風已經起來了，可以看到鳳山今天的場子，是一個非常大的空地。2018年韓國瑜的三山造勢鳳山場，她有去助講，當燈海一亮時，真的會被那個畫面震撼住。



王育敏接著表示，今天即使這麼大的太陽，大家仍頂著烈日撐著陽傘，還是要支持柯志恩，這就是一股熱情跟力量。選舉有時看的就是這個熱情，熱力如果起來，表示這個候選人勝選機率就很高。賴瑞隆有沒有任何一場是像鳳山場這樣，就是這麼熱力十足，然後看到民眾這種自發性，然後都沒有走，有的從下午3點就來了。



王育敏更指出，柯志恩帶著蔣萬安與李四川，他們3人在螢幕幕前給人家的感覺是，一種新的國民黨專業形象，所以柯志恩特別講，她自己是教育家、是老師，然後蔣萬安是律師、李四川是工程師，就凸顯3人的連線是一種專業的形象，就是不是靠政治語言的攻擊，他們要的是，大家認可國民黨推出來提名的候選人，都是專業底子非常深厚的。