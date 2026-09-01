謝典霖父子遭押　沈政男：越怕越躲越被追殺

謝典霖。（照：謝典霖臉書） 中評社台北9月20日電／彰化縣議長謝典霖父子因涉嫌賄選遭到羈押禁見。精神科醫師沈政男表示，謝典霖父子阻止“立委”謝衣鳳選彰化縣長，因為擔心民進黨與賴清德追殺，事實證明，你越怕越躲，被追殺得更厲害，當初如果讓謝衣鳳選，反而可以得到民意支持。



沈政男在臉書發文表示，謝典霖父子因涉賄選，遭到羈押，震撼政壇。這樣的政壇老鳥家族，怎麼這次會踩到賄選紅線？是他們的選舉方式改變，還是司法偵辦的動機與理由不一樣？顯然6月23日那場在彰化縣議會舉辦的餐會，謝家就沒有賄選意圖。若真的要賄選，就不會讓你抓到了啦。



羈押理由說是謝家為遠親陳貞妃競選溪湖鎮長而請客賄選，這就衍生幾個爭議︰一，投票前半年的請客，如何構成賄選對價？雖然法院不以時間早晚來論斷，問題是不是送錢，就只是請客吃飯，這類地方民代經常做的事情，而且距離投票還很久；二，竟然謝典霖不是為自己賄選，而是為樁腳或遠親，以常理來說，有必要冒這樣的風險嗎；三，為何吳音寧在臉書質疑後，檢調就進行偵查？這類民代請客吃飯，幾十年的選舉史上有多少類似活動，每一件都這樣大動作偵查嗎；四，謝典霖被羈押了，他如何繼續競選議員與議長？如果最後證明無罪，誰要負擔代價？距離投票只剩兩個多月，為什麼不等選完再動作？



沈政男指出，台灣司法是“買羈押送禁見”。而在德國，羈押跟禁見分開裁定，絕少禁見，因為那是剝奪人權；在美國，候選人羈押仍能競選，因為通信不會被禁絕；但在台灣，禁見就是濫用與過當。



他認為，幾個月前，國民黨“立委”謝衣鳳想選彰化縣長，被謝典霖父子阻止，因為擔心民進黨與賴清德追殺，事實證明，你越怕越躲，被追殺得更厲害，當初如果讓謝衣鳳選，反而可以得到民意支持。