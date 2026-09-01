謝典霖遭羈押禁見　李永萍：恐引發大反彈

李永萍。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／彰化縣議會議長謝典霖涉嫌賄選案，謝典霖和父親謝新隆都遭收押禁見，母親鄭汝芬以100萬元交保。前台北副市長李永萍認為，這個事情後續延伸恐會造成反效果，因為太扯了，一定會造成大反彈。



中時新聞網報導，李永萍19日在《中天辣晚報》節目中表示，國民黨彰化縣長參選人魏平政是律師，他講的非常正確。他說對價關係極為模糊，謝典霖請的那一餐是在縣議會，他們現在指控謝典霖涉賄選，因幫他的姑姑、溪湖鎮長候選人陳貞妃。



李永萍接著質疑，問題是，謝典霖在縣議會請客，那些來吃的人難道都是溪湖鎮的鎮民嗎？顯然不太可能，但他們不但沒有去查證，搞不清楚哪些人來吃，然後就趕快把謝典霖收押起來。這收押是不是就變成“以押代偵”？先把他押起來，收押取供，意思就是你根本沒有足夠的證據，就把他押起來，想要再處理。



李永萍指出，另外一個重點，就是6月份這場餐會發生的時候，參選人根本還沒有去登記，他們怎麼知道到最後一定會去登記，現場大家吃一頓飯，可能根本很多是沒有投票資格的人在裡面，喊個當選。這樣子就把他押起來。



李永萍質疑，這件事情其實非常明顯，用司法作為手段，來做政治迫害，所以這件事情後續延伸的會反效果，因為太扯了。她覺得，一定會變成大反彈，為什麼民進黨對彰化這麼緊張？其實魏平政並沒有很強，因為民進黨初選的問題，初選失敗的脫黨參選，變成三腳督、四腳督，讓民進黨緊張，所以才要對謝家下手。